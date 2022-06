Carrió dijo que “Techint nos ofreció millones”

Tras la polémica por las licitaciones de IEASA y Techint sobre el gasoducto Néstor Kirchner, desatada tras el mensaje desde la cartera que conducía Matías Kulfas, la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió se manifestó sobre la empresa que dirige Paolo Rocca y denunció: “Nos ofrecieron millones”.

En ese sentido, aseguró que “soy la única que jamás recibí un peso. El resto de la política siempre recibió plata de Techint, sea gobierno u oposición, para campañas políticas”.

Según apuntaron medios nacionales, la referente de la CC lanzó: “Yo les voy a decir y voy a hablar con nombre y apellido. Como yo soy la única que jamás recibí un peso de Techint... Y nos ofrecieron, eh, millones. Entonces hablo con la autoridad de una persona que se le ofreció dinero. Fue Fernando Sánchez, él lo puede confirmar, a decirle que nosotros no recibimos dinero empresario. Esto no lo puede decir ni el kirchnerismo, ni el peronismo, ni ningún otro partido en la Argentina”.

Y continuó: “Desde esa autoridad les puedo decir que el gasoducto tiene que hacerse y ver si hay alguna irregularidad en la licitación. Lo que hay que entender acá es que Cristina no quiere el gasoducto. ¿Por qué no lo quiere? Porque no lo quiere el gasoducto para otros”.