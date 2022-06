La venta de Johan Carbonero a Racing, inminente: esperan que mejoren la oferta inicial

Gimnasia está obligado a vender en este libro de pases y el elegido e Johan Carbonero. El delantero colombiano está de salida porque tras el clásico la dirigencia racinguista hizo una oferta que si bien no satisfizo dejó abierta la negociación. ¿Por qué puede llegar a buen puerto? Porque Racing lo quiere y Gimnasia vende sí o sí.

A pesar de esa primera propuesta baja, las charlas van a continuar y al final de la semana pueden surgir novedades. Incluso, no es segura su inclusión el viernes frente a Patronato. Las necesidades del mercado y las deudas por los pases de Ramón Sosa y el propio Carbonero obligan a la dirigencia albiazul a aceptar una propuesta que entienden estará lejos del ideal.

Gimnasia hizo uso de la opción por Johan Carbonero para lo cual debía pagar U$S 2.700.000 por el 70% de la ficha y hay una deuda con Once Caldas. La idea original era comprarlo para tras la pasada Copa de la Liga hacer una buena diferencia económica, pero el colombiano no tuvo un gran torneo. De hecho, en algún momento Gorosito lo relegó al banco de suplentes aunque en el tramo final del campeonato recuperó la titularidad y su nivel. Quizá el clásico haya sido la despedida del extremo cafetero.

Por otro lado, Pipo Gorosito pretende reforzar el sector defensivo y el lateral derecho es la prioridad. Entre hoy y mañana será el último intento por sumar a Marcelo Weigandt, pero en Boca insisten que solamente sale por la venta de un porcentaje de su pase. Más allá de las intenciones de encontrar algún punto de contacto para negociar, si se confirma el no xeneize se activarán las gestiones por el plan B: Matías Pérez Acuña. Se trata de un viejo conocido del DT albiazul, quien lo dirigió en el Tigre campeón de la Copa de la Superliga 2019. El lateral derecho iniciado en las juveniles de Vélez viene de jugar en el fútbol rumano. Tiene 28 años.

En cuanto a la búsqueda de un central la urgencia es menor porque las actuaciones de Oscar Piris han dejado conformes a todos. El paraguayo Roberto Fernández está muy lejos por los números y la forma de pago por lo que comenzaron a barajar otras opciones de centrales ofrecidos desde mercados como el chileno y el colombiano. La realidad además marca que tanto el uruguayo Guillermo Fratta como Germán Guiffrey todavía están en la institución sin ofrecimientos concretos a la vista. No son pocos los hinchas que se ilusionan con una continuidad de Guiffrey, pero claramente no han cambiado las condiciones en las cuales se haya dentro del plantel como tercera opción de marcador central, puesto para el cual quiere ser considerado.

Una vez que lleguen los defensores, la dirigencia podrá sentarse a dialogar con Pablo De Blasis, quien todavía se encuentra en España. “Serán dos o tres refuerzos, nada más. Está hablado con los jugadores”, dijo Gorosito hace unos días. Ese tercer refuerzo sería De Blasis, quien viene frenando el tema de su continuidad en Cartagena a la espera del llamado desde La Plata. Viaja al país el 16, la incógnita es saber con cuantas valijas.

Contín tiene destino tucumano

Cuando parecía que su ciclo en el club estaba a punto de finalizar, un pedido de Néstor Gorosito abrió la puerta para la renovación del contrato de Nicolás Contín. Sin embargo, su destino parece estar en Tucumán. La dirigencia albiazul le hizo llegar a su representante una oferta para que el correntino de Caa-Catí firme un nuevo vínculo hasta diciembre de 2023 pero la propuesta inicial fue rechazada.

Como su salida era inminente porque la CD mens sana ya había decidido no ofrecer un nuevo contrato, el futbolista avanzó con San Martín de Tucumán para jugar en el ascenso. Colegas que cubren la actividad del equipo tucumano dan como un hecho su llegada a préstamo y el viaje a aquella provincia.

Más allá de que el pedido del cuerpo técnico cambió el escenario, el “Tanque” debería pelear el puesto con Franco Soldano y el ya recuperado Alexis Domínguez para ser la primera opción de recambio del indiscutido Cristian Tarragona. Un panorama muy complejo ante la necesidad de jugar tras la lesión (rotura de ligamentos cruzados) de la cual ya está recuperado y cuenta con el alta médica.

Matías Pérez Acuña, el lateral derecho de 28 años que fue campeón con Pipo en Tigre, es opción