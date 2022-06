Asesor de Kicillof habló de reelección: “Axel tiene que ser sí o sí candidato, si no tendríamos un pato rengo”

La carrera por las elecciones de 2023 ya comenzó y los posibles candidatos empezaron a jugar sus fichas. Tan es así que en la Provincia, desde el entorno al Gobernador Axel Kicillof, salieron a jugar fuerte.

Este jueves habló el jefe de asesores del mandatario bonaerense, Carlos Bianco, quien abiertamente dejó en claro la intención de reelección de Kicillof porque sino tendrían "un pato rengo", aseguró. En ese sentido expresó: "La reelección de Kicillof la va a definir nuestra fuerza política, pero Axel tiene que ser si o si posible candidato. Tiene que ser un potencial candidato, porque si no tenemos un actual gobernador que pueda ser eventualmente candidato es porque hicimos todo mal".

En diálogo con radio Metro, el funcionario sostuvo que "más allá de quién después defina nuestra fuerza política que sea el candidato, si Kicillof hoy no es un potencial candidato estamos con pato rengo o hicimos todo mal". También manifestó que la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene intenciones de ser candidata en las próximas presidenciales: "​Cristina siempre es candidata, es lo que pienso. Para cualquier kirchnerista, no es que solo yo creo. Cristina es candidata a lo que quiera y eso no tiene que ver con una cuestión de preferencia personal".

Cabe destacar que anoche se reflotó una versión periodística que indica que el postulante elegido por Cristina para gobernar la Provincia sería "Wado" de Pedro, el actual ministro del Interior. Si bien se había desactivo, ayer volvió a tomar fuerza el rumor luego de que tomará fuerza la intención de reelección de Kicillof, es por ello que las declaraciones de Bianco de este mediodía fueron tomadas como una clara respuesta a la movida del actual gobernador.

En el programa radial los periodistas le preguntaron al jefe de asesores sobre si en el Frente de Todos tuvieron un pato rengo con el Presidente, a lo que respondió: "No dije eso, dije que para cualquier kirchnerista no hay nada mejor que otro kirchnerista y siempre es mejor Cristina".

En tanto, en cuanto a la salida del Gobierno de Kulfas dijo que "me parece que fue algo poco feliz, desprolijo", al tiempo que resaltó: "La forma en que se produjo la renuncia del exministro Kulfas, a través de un off escrito, fue una cosa medio rara también". Fue allí en donde planteó realizar "un fuerte proceso de debate en nuestra fuerza política sobre cuál es el proyecto político", y agregó que "la unidad es una línea de base que nadie está poniendo en discusión. Lo que sí hay son discusiones sobre temas realmente muy sustantivos de la agenda política y económica".

Por último declaró que "soy de los que no le tienen miedo al debate siempre que sea con argumentos y en términos de respeto. Además, que sea un debate que permita llegar a una síntesis y que eso sea una política de gobierno. Lo que está pasando hoy en día es que no hay un espacio en donde se puedan dar esos debates a puertas cerradas y se puedan sintetizar las mejores prácticas para ejecutarlas en el Gobierno, esa es la carencia".