María Becerra y una: reacción picante a una publicación sobre Rusherking y la China Suárez

Se sabe que Rusherking y la China Suárez están viviendo un apasionado romance desde hace algunas semanas. Ambos se han visto acaramelados en distintos eventos, donde los fans les han sacado fotos. Muchos especularon con un posible enojo de María Becerra, ex pareja del Trapero. Y si bien señalan que no está muy a gusto, no se ha referido puntualmente a este tema.

Pero en las últimas horas, la cantante y fanática de Gimnasia generó una enorme polémica en las redes sociales: en su cuenta de Instagram, le puso "me gusta" a un video donde el instagrammer, Pablito Castillo, se burla del romance de Rusherking con la China.

Si bien no se nombra a ninguno de los dos en el video, la parodia hace referencia a la frase del trapero "Me fui Mundial", que la utilizó cuando oficializó su noviazgo con la actriz. Lejos de toda polémica, el propio Rusherking también le puso me gusta y le comentó, con buena onda: "Jajajajaja Te Amo".

El "like" de Becerra

La parodia