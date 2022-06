Karina La Princesita y una fuerte frase: "Me siento vieja y pienso que voy a morir sola"

Karina La Princesita dejó una llamativa frase,tras su separación de Nicolás Furman. La cantante está transitando un duro momento y llamó la atención de sus fans, por cómo rompió en llanto en un show. Más allá de la ruptura, también los 15 años de su hija la ponen nostálgica: "Me la paso llorando en casa, porque faltan dos meses y es muy fuerte para mí".

Y agregó en diálogo con Intrusos: "Me suele pasar que cuando canto yo lo siento tanto, expongo el corazón y me hacen quebrar. Me pasa casi siempre, pero me aguanto y en otras ocasiones no". Además abrió su corazón y señaló que el crecimiento de su hija, la afecta: "Me sensibiliza saber que mi hija está creciendo. Al yo no haber tenido una familia como hubiese querido. Mi sueño grande siempre fue una familia y de repente la tengo a Sol, pero ya estoy un poquito vieja y de repente es como `me voy a morir sola en mi casa´".

Además contó que está haciendo terapia para pasar este mal momento: "Son boludeces que se cruzan por la cabeza. Me están pasando pensamientos negros, pero los estoy tratando". Por su parte, afirmó que no está tan abierta para un nuevo amor: "Tengo que sanar algunas cosas antes que no tienen que ver con la pareja, tienen que ver conmigo".