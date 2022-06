El desafío de Estudiantes: vender pero seguir siendo protagonista

La venta de Gustavo Del Prete, a punto de concretarse a los Pumas de la UNAM, encendió un debate en el mundo Estudiantes: ¿por qué desprenderse de sus mejores jugadores cuando por delante tiene los octavos de final de la Copa Libertadores?

La respuesta es una sola y despojada de fanatismos: el club necesita vender al menos a un jugador por temporada para solventar todos los gastos que implica tener un plantel competitivo y seguir pagando el crédito para la construcción del estadio, algo que todavía no terminó de hacer pese a gozar de la nueva estructura. Desde hace un largo tiempo que es así.

En danza había varios nombres. Uno de ellos era el Tuti Del Prete, pero también se escucharon ofertas por Leandro Díaz y Jorge Rodríguez. La que más sedujo fue la del exTorque, que le dejará alrededor de 4,5 millones de dólares más plusvalía y objetivos. Es mucho menos de las cifras que supo consguir años atrás (Daríos Sarmiento, Guido Carrillo y Joaquín Correa, por citar sólo a tres), pero nada para despreciar en un mercado diferente a los pasados donde los clubes no están pagando tanto dinero.

Para su reemplazo la dirigencia apuntó a Benjamín Rollheiser, el jugador que River que quedará con el pase en su poder el 1ro de julio. Por lo tanto, antes de esa fecha no podrá jugar de manera oficial ni tampoco entrenarse con sus compañeros. Para el viaje a Fortaleza, a disputarse el 30 de junio, no Ricardo Zielinski no podrá contar con él.

Otro jugador que está a punto de sumarse al plantel albirrojo es Pablo Piatti, el mediapunta del Elche que con 31 años regresará a la Argentina y al club que lo formó, pero del cual se fue hace 15 años. Terminó siendo titular en su club pero todavía no tomó contacto con sus nuevos compañeros. También es una incógnita si podrá estar en el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores.

Algo de preocupación, además, genera el presente de Leandro Díaz, quien tenía sus valijas listas para irse a Emiratos Árabes pero la oferta se frenó y el jugador parece sentirlo desde lo emocional. Mucho tendrá que trabajar Zielinski para recuperarlo.

Al mismo tiempo aun no se definió el futuro de Matías Pellegrini ni de Manuel Castro. Ambos tienen contrato con el Pincha hasta el 30 de junio, situación que los pone en un lugar incómodo de cara a ese partido, a priori uno de los más importantes del semestre, ya que marcará en buena medida las chances del equipo de cara a la revancha.

También está en la cabeza del cuerpo técnico, dirigentes e hinchas una pregunta: ¿clasificar a cuartos de final le quitaría posibilidades de seguir sumando en la tabla general que determinará cuáles son los equipos que jugarán la próxima edición de la Copa Libertadores?

“Nuestro objetivo es mayor al clásico, entre otras cosas queremos jugar la Libertadores del año próximo”, dijo Mariano Andújar luego del 1-1 contra Gimnasia. Para eso el Pincha debe ganar la actual, ser campeón de la Copa Argentina o meterse dentro de los primeros cuatro de la tabla anual, lo que le va a significar mucho esfuerzo porque se jugarán 26 fechas en cinco meses.

Pasar a cuartos de final de la Copa significará un premio de 1,5 millones de dólares, sumados a los que ya recaudó por jugar repechaje, fase de grupos y octavos hace a esta competencia todavía más seductora. Por eso el desafío será más importante todavía: si vende (en el caso de Del Prete duplica lo invertido) y avanza el negocio será todavía más redondo e importante. Claro, el riesgo es apostar a los dos frentes y perder terreno en la anual.

Torrent, la alternativa a Godoy: el próximo refuerzo

Mientras se definen los arribos de jugadores para los puestos ofensivos, ayer se supo que Fernando Torrent será jugador de Estudiantes una vez que logre desvincularse de Rosario Central, donde está sin lugar desde el año pasado. El jugador, que pasara por Arsenal será una alternativa de Leonardo Godoy en el lateral derecho.

De esta manera ya es un hecho que Emanuel Beltrán no seguirá en el club. El uruguayo, que llegó a préstamo de Cerro Largo de Uruguay regresaría a su país ya que no convenció en el puñado de partidos que jugó en el primer equipo. El mismo camino seguirían el colombiano Nelson Deossa y Alan Marinelli.

No todos los hinchas están conformes con el dinero que ingresará por Del Prete: 4,5 millones

Piatti y Rollheiser serán los reemplazantes de Del Prete pero aún no se sumaron