Contín no irá a Tucumán y se quedará a pelearla en Gimnasia: sus motivos

La 2º fecha está a la vuelta de la esquina y en Gimnasia no han existido grandes novedades con respecto al mercado de pases. Caras nuevas en Estancia Chica no hay, y aún no han llegado ni el lateral por derecha, ni por izquierda, ni el zaguero central, es decir, todo lo que pidió Néstor Gorosito.

Si bien con el correr de la semanas han ido apareciendo algunos nombres, todavía no se cierra absolutamente nada.

Lo saliente en las últimas horas, fue la continuidad de Nicolás Contín. El delantero correntino parecía estar afuera, y hasta se hablaba de una chance concreta para ir a jugar a San Martín de Tucumán, pero esto no ocurrirá.

La primera oferta que Gimnasia le hizo al representante del atacante, fue rechazada. Como los días pasaban y el 30 de junio está cada vez más cerca (ese día termina el contrato de Contín) no había mucho optimismo. Pero fue el propio Gorosito que le pidió a la dirigencia albiazul que tratara de llegar a un acuerdo con el por que lo tendría en cuenta.

En un momento San Martín de Tucumán se interesó por el Tanque y estuvo muy cerca de irse, pero finalmente en el Lobo le realizaron una nueva propuesta, la cual fue aceptada por el representante.

Si bien no trascendieron montos, lo que se sabe es que será por 18 meses, es decir, hasta diciembre de 2023.

Recordemos que Contín viene de una larga inactividad por una seria lesión sufrida en octubre pasado con Independiente, y esta es una oportunidad para el delantero de pelear por volver a ganarse un lugar. Precisamente, el Tanque quiere quedarse en el Lobo para luchar por un lugar aunque no la tendrá para nada fácil.

Detrás de los titulares Tarragona y Ramírez; en el banco aparecen Soldano y el pibe Benjamín Domínguez; y ahora también se sumará Alexis Domínguez, que vuelve de una lesión.

De esta manera, Contín en breve estará pasando por la Sede Social de calle 4, para firmar su nuevo vínculo con el Lobo.

Primero lo que quiere pipo... después irán por de blasis

Como quedó dicho, Gorosito quiere reforzar la defensa lo más urgente posible. Para el lateral derecho, el deseo es Marcelo Weigandt, pero esta posibilidad está prácticamente descartada; es más, ayer por la tarde fue titular ante Ferro por Copa Argentina.

A los directivos Triperos, desde Racing les ofrecieron el juvenil Juan José Cáceres, de 22 años, que también puede jugar de central. Pero, a Pipo le gusta un ex dirigido suyo de Tigre, Matías Pérez Acuña, y a la CD no tanto.

Al preguntar por el Chelo Weigandt en Boca, ofrecieron otro juvenil como Eros Mancuso, quien actúa en Reserva, a modo de apuesta. Solamente, quedó como un ofrecimiento.

En el Lobo se entusiasman con la chance de Cáceres, por que como están en contacto con los dirigentes de la Academia por la venta de Carbonero, sienten que pueden llegar a hacer algún acuerdo, aunque originalmente no era la idea mezclar las operaciones.

En calle 4 saben que necesitan vender a un jugador para equilibrar números, y el colombiano cae justo, por que además Pipo ya dijo que no tiene problemas en que lo vendan y que se arreglará con juveniles como Benja Domínguez y Lautaro Chávez.

En las últimas horas ha estado todo muy “quieto” desde Avellaneda, pero la negociación no está caída y en cualquier momento pueden surgir novedades. Mientras tanto, Carbonero seguirá jugando, y en este caso, mañana estará actuando de entrada ante Patronato.

Con respecto a la situación de Pablo De Blásis, la idea de la dirigencia es primero poder conseguir los refuerzos que solicitó el DT, y una vez cerrado esto, buscar concretar el regreso del volante.

Pero Gimnasia no podrá dormirse en los laureles, por que a De Blásis también lo buscan otros clubes y debe definir su futuro. Por un lado, Cartagena lo quiere y están esperando una respuesta; también, dos clubes más españoles buscan al habilidoso mediocampista quien está dilatando su decisión, esperando justamente un ofrecimiento del Lobo.

Se viene la 2º fecha del campeonato y Gimnasia sigue jugando con lo mismo que el torneo pasado y no hay señales de que aparezca algo en breve.

Hoy por hoy, es más seguro que se vaya gente a que pueda llegar algún refuerzo, y Pipo sabe que necesita reforzar el lateral derecho de forma urgente. Por eso, se vienen horas de definiciones.