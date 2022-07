Joven platense con hipoacusia denunció que dejó la Facultad porque no le asignaron intérprete de lenguaje de señas

Delfina es una joven platense que este año, tras finalizar el secundario, comenzó a estudiar Contador Público en la UNLP. Una decisión para nada fácil porque para ello indagó previamente sobre las posibilidades de accesibilidad que las distintas facultades ofrecen a personas con hipoacusia, como ella. Pero lo eligió así dado el buen perfil de la Facultad en ese sentido y a partir de las entrevistas que mantuvo con representantes de distintas áreas vinculadas con la cuestión de la accesibilidad. Sin embargo, unos meses después, a falta de intérpretes de Lenguaje de Señas para encarar las cursadas, y tras una lucha de reclamos y planteos sin respuestas positivas, debió desistir de seguir con sus estudios.

"Antes de terminar la secundaria elegí la UNLP para estudiar la carrera de Contador Público. La elegí porque vi una publicación que decía que tenía una buena accesibilidad de intérpretes de Lenguaje de Señas para personas sordas", contó Delfina Garriga Martín. Y agregó que "realicé la inscripción en la Universidad, di a conocer mi condición y adjunté el Certificado Único de discapacidad, me pidieron conocerme y tuvimos una reunión con el área de discapacidad y la coordinadora de intérpretes". "Siempre me dijeron que me quedara tranquila porque la Facultad brinda intérpretes a las personas sordas. Mi familia y yo nos quedamos tranquilos con la carrera que elegí", aseguró.

Delfina sostuvo que, en realidad, los problemas se presentaron enseguida de iniciada su trayectoria en la Facultad. "En febrero al querer concurrir al Taller que me correspondía debía hacerlo sola, sin intérprete, no había disponibilidad para esta etapa, me dijeron. Por ese motivo no hice el taller. Llegó marzo y comenzaron las cursada y yo no tenía intérpretes", relató. Por esa situación, dijo, "escribí una y un montón de veces al área de accesibilidad, fui a reuniones, reclamó y reclamé...".

Asimismo, aseguró que de las tres cursadas en las que se anotó apenas en una contó con intérprete. A las otras dos, si bien asistió a varias clases, no llegó a entender lo que enseñaban los profesores. "La verdad es que no sé si el profesor sabía que yo soy sorda, mucha información, casi toda, no la entendía y así fue que no sabía de los exámenes y trabajos prácticos hasta uno o dos días antes", recordó. Al respecto, expresó que "así pasó el tiempo y yo seguía sin intérprete, llegaron los parciales y yo no sabía ni de qué se trataban las materias. Nunca tuve la explicación de un profesor".

Desmotivada y frustrada por concurrir a clases sin aprender los contenidos y sin poder llevar las materias al día, Delfina finalmente decidió abandonar la carrera. "La respuesta que me dieron en todo ese tiempo fue que se inscribieron más sordos de los que pensaban y que por eso tenían que repartir a los pocos intérpretes en todas las facultades", consignó. En el intento de sortear ese escollo quiso recurrir a un intérprete particular que la acompañara en todas las cursada, pero le rechazaron esa posibilidad: "Me dijeron que debía ser un intérprete de la Facultad", afirmó.

"No sé abandoné porque siento que la Facultad no cumplió con lo que dijeron o por algo que no era mi responsabilidad no seguí. Me hubiera gustado que fuera mi decisión de seguir o no si no me gustaba la carrera, o no me sentía bien, pero siento que mi derecho a estudiar se vio perjudicado por una falla de la no soy responsable", manifestó sobre su decisión de dejar la carrera. "Son muchas las personas sordas que están en esa situación, pero no la cuentan. Yo decidí contarlo porque tenía muchas ilusiones de poder estudiar, de intentar ser una profesional y no pude, al menos esta vez", lamentó. Y exclamó: "Ojalá ningún otro sordo vuelva a pasar por los momentos tan tristes que yo pasé".