VIDEO. En una calle de La Plata hasta los camiones esquivan pozos transitando por la vereda

Hay enorme malestar en un barrio platense, por el mal estado de una calle que impide el tránsito normal de los vecinos, ya que destacan que la calle 90 está intransitable por la enorme cantidad de pozos que hay. Esto afecta a los frentistas de Altos de San Lorenzo y Los Hornos, quienes tuvieron que crear un paso en la vereda para poder transitar.

Como publicó anteriormente El Día, la construcción del barrio privado "Las Fincas de Duggan" generó un dolor de cabeza para los vecinos, ya que los camiones cementeros son lavados en plena calle. Esto afectó también a los alumnos que van a una escuela primaria y secundaria ubicada en 90 y 155, como así también al normal movimiento de las personas con sus autos a la altura de 90 y 137.

Según destacaron en las últimas horas, la situación continúa empeorando y cada vez son más los pozos que aparecen. "No nos dan bola, porque llamé a la Municipalidad un montón de veces, Les pedí por favor, no sólo por los chicos de la escuela, sino por gente grande que no puede salir. En la vereda de 90, se ha hecho una calle, porque ahí entran los camiones de Duggan. Queremos por lo menos un mejorado asfáltico, para nivelar la calle", destacó una afectada.