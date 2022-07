El chat y la reacción de Fernando Burlando al enterarse del embarazo de Barby Franco

LEA TAMBIÉN Bombazo: Barby Franco y Fernando Burlando confirmaron que serán padres por primera vez

En pareja desde hace 11 años con Fernando Burlando, Barby Franco contó con gran felicidad que está embarazada, tras varios intentos fallidos y años de búsqueda. Luego de sobrepasar cientos de rumores, la modelo confirmó finalmente la noticia que tanto estaba esperando a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

Hace tiempo que la modelo viene aclarando cada rumor que aparecía sobre el tema, pero esta vez fue ella misma la encargada de confirmar una de las noticias más esperada tanto por ella como por el abogado.

A mediados de 2021, la influencer anunció que quería ser madre y que hacía tiempo que la pareja no se cuidaban con métodos anticonceptivos. Desde entonces, los rumores sobre el posible embarazo de la bailarina circularon en más de una oportunidad.

La exparticipante de La Academia comentó que ambos vienen buscando este embarazo desde “hace cinco años” y “de manera natural”. “Tuvimos intentos fallidos por el método in vitro y después dije: ´Voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera´. Y, de un día para el otro, vino. Me acuerdo perfectamente cuándo fue, él no, pero la mujer lo siente. Al día siguiente, yo me sentía radiante, estaba en una nube. Te sentís diferente”, expresó.

LEA TAMBIÉN Bombazo: Barby Franco y Fernando Burlando confirmaron que serán padres por primera vez

La reacción de Fernando Burlando

Además, la mediática contó cómo se enteró Fernando Burlando. Apenas le dio el test le dio positivo, ella quedó en shock y se comunicó con el abogado que “estaba en un partido de polo”. “Estaba en el baño sola. Lo llamé al toque, también se quedó shockeado. Nos quedamos los dos en shock, llorando. No lo grabé, ¿podes creer?”, relató.

Minutos después, la modelo subió la captura de pantalla del diálogo que mantuvo con Fernando al enterarse de que iba a ser papá nuevamente. En la imagen se puede ver que, tras una llamada perdida, el letrado le responde: “¡Jodemeeeeee! Nanananana”.