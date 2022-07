El Gobierno pedirá explicaciones a Bolivia por la muerte del argentino al que le negaron atención médica

La Cancillería argentina, por intermedio de su embajada en La Paz, elevará este martes una nota de protesta oficial ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, "reclamando explicaciones y manifestando su profunda preocupación" por el abandono, la falta de atención médica y la muerte del docente Alejandro Benítez, quien sufrió un accidente vial en el vecino país.

La medida de la cartera encabezada por el canciller Santiago Cafiero se produce luego de que el Gobierno de Salta presentara hoy un pedido ante la Cancillería para que se realicen las gestiones necesarias ante el Estado Plurinacional de Bolivia a fin de que informe sobre las circunstancias que envolvieron el fallecimiento del docente argentino.

En la nota de protesta, la cartera que encabeza Cafiero "reclamará explicaciones" al Gobierno boliviano "manifestando su profunda preocupación acerca de la situación del fallecimiento de un ciudadano argentino que estaba en una situación de riesgo de vida y no tuvo el tratamiento médico necesario, incumpliendo con el Convenio de Asistencia Recíproca firmado en 2019", entre ambos países, informaron a Télam fuentes diplomáticas argentinas.

Desde el Palacio San Martín también se hizo saber que "la familia del argentino fallecido se comunicó con el consulado argentino en Cochabamba una vez que el mismo ya había fallecido, por lo cual no pudo tomar intervención previamente".

En tanto, al brindar este lunes una clase magistral en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el expresidente de Bolivia, Evo Morales, pidió perdón en nombre de su país por el fallecimiento del docente salteño, que no fue atendido por el sistema de salud boliviano.

Alejandro Benítez era docente salteño jubilado

Benítez estaba de viaje con amigos, recorriendo Bolivia en moto y en una curva entre Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba chocó con un camión.

Según relataron los amigos que lo acompañaban en el viaje, lograron llevarlo hasta una salita de un pueblo cercano con una ambulancia que pasó por la ruta por casualidad.

Una vez allí, le exigieron 1.000 pesos bolivianos para la atención médica de urgencia y el traslado a un hospital de mayor complejidad.

“Yo le decía que mi amigo estaba agonizando y me decía ‘no, no, tu plata no sirve’”, dijo a Cadena 3 uno de los amigos de Benítez, sobre la tajante respuesta que le dieron en el centro de salud cuando quisieron pagar con dinero argentino.

Finalmente, Alejandro Benítez murió en la salita de Bolivia esperando ser atendido en un hospital de mayor complejidad.

“Se sintió cómo lo dejaron morir. No hicieron nada”, remarcó el amigo del docente fallecido.