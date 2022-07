"Nunca pensé que el desenlace fuera de esta manera", dijo De Blasis tras su frustrado regreso a Gimnasia

Después de lo mucho que se dijo sobre su regreso. Pablo De Blasis rompió el silencio. Porque se pasó de que estaba todo acordado y hasta que podía ser presentado en la previa de uno de los partido que Gimnasia jugó en el estadio del Bosque, a se cayó el pase y no jugará en el Lobo. Y en las últimas horas hubo versiones que podía reflotarse la negociación. Pero eso finalmente no ocurrió y ya no hay tiempo para más.

El futbolista decidió hablar y lo hizo en las redes sociales, para que los hinchas conocieran a través de él qué pasó. "No soy mucho de hablar o exponer mis sentimientos en las redes. Pero esta vez la ocasión lo amerita. Todo el que me conoce sabe lo que significa Gimnasia para mí", comienza diciendo el posteo en Instagram.

"Cuando tomé la decisión de volver nunca pensé que el desenlace fuera de esta manera. Si nunca antes había prometido volver fue para no crear ninguna expectativa ni ilusión porque sé lo que genera al hincha. Hace 10 años no hablé mal de nadie cuando me fui, no lo voy hacer ahora ni lo haré en el futuro. Me enseñaron a resolver los problemas y diferencias puertas adentro", agregó.

"Ningún jugador es más grande que el club y Gimnasia es más grande que cada una de las personas que lo integran y la mejor manera que el club crezca es sumando. Sumar del lugar que toque y hasta el final de los días. Lamento mucho que en todos estos días hayan circulado muchísimas versiones falsas que lograron cierto rencor con la situación y en algunos casos con mi persona. Espero otra oportunidad y lo haré con el mismo entusiasmo que en esta ocasión, pero ojalá que el resultado final sea distinto. Pablo", cierra el mensaje que el futbolista hizo conocer esta mañana.