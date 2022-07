Pablo De Blasis y un nuevo acercamiento que jamás existió

Fue un rumor que tomó fuerza en la noche del domingo y se extendió como reguero de pólvora. La versión de un nuevo diálogo entre Gimnasia y Pablo De Blasis duró poco. No hubo contacto ni con el jugador ni con su representante, Martín Guastadisegno. Tampoco los dirigentes consultados entendían bien cual había sido el origen del rumor.

Lo concreto es el regreso de Pablo De Blasis se frustró la semana pasada y no tiene vuelta atrás, al menos en este mercado.

Tras la derrota en el Monumental José Fierro y la cena en el Hotel Hilton hubo una reunión entre algunos dirigentes y Néstor Gorosito. Café mediante, se analizó el partido ante Atlético Tucumán y el entrenador ratificó lo decidido la semana pasada: se arregla con el plantel actual. Por eso anoche en el cierre del libro de pases Gimnasia no tuvo actividad. Puertas cerradas para el Lobo que finalmente no incorporó y que también evitó salidas como las de Matías Miranda y Emanuel Cecchini quienes tuvieron chances en Defensa y Justicia y San Lorenzo, respectivamente. No fue el desenlace esperado de una negociación que parecía más simple y por estas horas, absolutamente al margen de los rumores, Pablo De Blasis evalúa su destino futbolístico, que nuevamente estará en Europa, donde Cartagena lo quiere recuperar pero no es la única oferta que tiene sobre la mesa.

El viaje desde La Plata no estará exento de desilusión y tendrá que seguir esperando para volver a vestir la camiseta albiazul.