Ale Fantino le propuso casamiento a Coni Mosqueira en una playa paradisíaca

Lugar soñado. Sol y cielo azul. Así, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se comprometieron y sellaron su historia de amor. Una nueva etapa, en la que se vislumbra una gran fiesta de casamiento.

“El corazón me explota de felicidad! A orillas del Mar Egeo, decirte SÍ fue lo más mágico de mi vida”, fue el texto con el que la modelo anunció en su cuenta de Instagram la gran propuesta que le hizo el periodista durante las vacaciones que están disfrutando en la mágica ciudad de Santorini, en Grecia.

Vale recordar que, Fantino había confesado: “Estoy profundamente enamorado de Coni. Creo que en algún momento llegará el bebé, no dentro de mucho tiempo. Me enamoró su conexión con mi mundo desde la parte buena y no con la parte mala”, decía el conductor. Y eso no es todo, también hablo de casamiento: “Estamos soñando con que eso pase, lo tenemos que diseñar bien. Es una persona absolutamente profunda y a la vez me saca lo mejor. Hace casi cinco años que estamos juntos”.

Para finalizar recordamos que, en el plano laboral, (en abril) el conductor se había despedido de Intratables para dar paso a una nueva temporada de Animales sueltos, también por la misma pantalla de América.