VIDEO. El platense Agustín Creevy en la previa del test match de Los Pumas ante Escocia

El hooker de La Plata y excapitán del seleccionado argentino de rugby Agustín Creevy, que se encuentra junto a Los Pumas en Santiago del Estero de cara al tercer y último test match internacional frente a su par de Escocia, que se disputará el próximo sábado, dialogó mano a mano con EL DIA y repasó su gran presente que lo tiene vistiendo la albiceleste.

Creevy de 37 años, iniciado en el club San Luis y actual integrante del London Irish marcó 18 tries esta temporada, en la Premiership inglesa (14) y en la Challenge Cup (4) convirtiéndose en el jugador que con más conquistas obtenidas y elegido como el mejor jugador de la temporada por los socios del London Irish con el 37 por ciento.

"Estoy Feliz en lo personal, muy feliz. La temporada que tuve en London Irish fue realmente soñada, me abrió las puertas, supo cuidarme en momentos difíciles, apoyarme mucho, creo que la vuelta a los pumas es muy importante sabiendo que iba a tener un poquito más de años y por ahí se iba a complicando un poco más", confesó Creevy.

Y además agregó: "Pero estoy acá, con muchas ganas de aportar, con muchas ganas de relacionarme con este equipo, con esta gente y obviamente con la camiseta. El cariño que he recibido por los fanáticos fue lo más importante para mí y estoy sumamente agradecido por eso".

En cuanto al momento en el que se encuentra, Creevy señaló: "Me agarra muy bien, con los pies en la tierra, sabiendo que es lo que quiero, ya experimentado con ganas de dejar un legado, cosas a los chicos, algo que he aprendido con el tiempo. Ya con el simple hecho de hablar con ellos, aconsejarlo y que tomen los consejos, me basta. Estar acá y disfrutar cada momento es lo que quiero".

