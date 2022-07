No se salva nadie: a un jugador de primera división en un asalto le robaron $ 450.000

El futbolista de Atlético Tucumán Matías Orihuela fue víctima de un asalto: le sustrajeron 450.000 pesos y hay una investigación en marcha para dar con los delincuentes.

El robo no fue violento pero sí premeditado. Según las crónicas periodísticas al respecto, Orihuela tenía ese monto de dinero en la guantera de su auto y estacionó por unos minutos -y a la luz del día- en el Complejo Open Plaza de Yerba Buena.

Allí empezaron a actuar los autores del atraco que lo venían siguiendo en una camioneta y utilizaron un inhibidor de alarma para interferir el cerrado del vehículo.

Así, tan solo nos segundos después de que el futbolista de Atlético Tucumán abandonara su Audi Q3, los ladrones se movieron rápido y se llevaron los 450 mil pesos que Orihuela iba a utilizar para concretar una operación inmobiliaria. Tras el suceso, un testigo se acercó al jugador para comentarle todo lo que había pasado y al cabo de un rato se hizo la denuncia.

El jugador contó en diálogo con La Gaceta: "Contraté un equipo privado para ver qué estaba pasando y me están dando una mano muy grande", manifestó en primera instancia. Y completó más adelante: "Desde la comisaría no se comunicaron más conmigo, fue mi equipo quien me dio toda la información. Los videos de la cámara de seguridad los consiguió mi equipo".