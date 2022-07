Piqueteros marchan al centro porteño: hay amenaza de acampe por mas planes sociales y la inflación

Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), confirmó este jueves en un medio radial, que la CGT analiza la realización de una movilización para la primera quincena de agosto, contra "la inflación" y para pedirle a la dirigencia política que trabaje por "la unidad nacional y el bien de la Argentina". "La movilización que pensamos hacer no es contra nadie. Queremos simplemente exponer lo que está sucediendo y poner el esfuerzo para salir adelante. Queremos levantar la consigna de desarrollo, producción nacional y trabajo, consideramos que eso se logra con unidad nacional, del oficialismo y la oposición".



A su vez, desde las 15, "todos los sectores del gremialismo" se reunirán en la sede nacional de la UPCN con el propósito de ponerle una fecha a la realización de esa convocatoria. Fuentes de la central obrera consignaron además que asistirán al encuentro dirigentes gremiales enrolados en "el moyanismo, la Corriente Federal, el barrionuevismo y los independientes".



En ese sentido, los voceros gremiales indicaron que además de poner una fecha a la marcha contra "el aumento de precios y la inflación", la idea es también programar una concentración para homenajear a Eva Perón, de cuyo fallecimiento se cumplirán 70 años el próximo 26 de julio.



La idea de la dirigencia de la CGT es poner fecha esta tarde a la marcha que bien podría realizarse en la avenida 9 de Julio, en Plaza de Mayo o en las inmediaciones del Congreso Nacional, indicaron desde la central. En esa línea, Andrés Rodríguez sostuvo que las principales preocupaciones del movimiento sindical son "la inflación" y "mejorar el ingreso de los trabajadores". "Hay que desterrar los especuladores. Es cierto que el contexto internacional no ayuda para nada. Es preciso que tengamos una institucionalidad de la Argentina preservada. El Gobierno tiene que tener los resortes para eliminar esas irregularidades", indicó Rodríguez.



El dirigente de UPCN consideró que son necesarias "políticas de Estado dónde confluyan todos" en búsqueda de "poner el hombro" en un contexto internacional que "no ayuda", y aseguró que en la actualidad, la CGT aspira a representar a "aquellos movimientos sociales que quieren reemplazar los planes sociales con trabajo genuino".