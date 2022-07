Se puso picante: el duro cruce de Cinthia Fernández y Sergio Berni en un programa de TV

En el programa "Momento D", que se emite por canal 13, conducido por Fabián Doman, Cinthia Fernández y Sergio Berni protagonizaron una elevada discusión que levantó temperatura en la pantalla. Esto se dio mientras el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, daba una nota por el enfrentamiento entre las barras de Alem y Luján, que terminó con un joven de 18 años fallecido.

“En las próximas 24 y 48 horas deberíamos tener identificados a quienes son los autores del asesinato. No digan cosas que yo no dije. Que se haga cargo aquel que nombró a este cantante”, en referencia a L-Gante, que había sido señalado por el hecho.

“A mí me parece poco serio deslizar algo…en una situación tan compleja si no tiene pruebas”, disparó la panelista. “Me parece que es una persona inteligente y debería tener pruebas”, remarcó segundos más tarde, a lo que Berni, sin pelos en la lengua le contestó: "¿Usted escuchó el audio? ¿Yo qué dije? Hasta que no tenga pruebas no puedo acusar a nadie?”.

"No sé quién lo vincula a L-Gante. El que lo vincula que se haga cargo. El enojo de L-Gante, o el representante, a mí me importa dos pepinos. Yo estoy enfocado en la investigación”, remarcó el Ministro.

Por último, Cinthia Fernández continuó con la discusión y disparó: “Me parece un acto medio cholulo mencionar a un famoso para que lo levanten de todos lados si no hay pruebas. ¿Le molesta hablar conmigo? Cuando se queda sin respuesta huye. Estaría bueno verlo más seguido sin tanto Instagram”, cerró indignada.