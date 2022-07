Thelma Fardín confirmó que se reiniciará el juicio contra Juan Darthés

La actriz Thelma Fardin anunció hoy que finalmente lograron que en septiembre se reanude el juicio que se sigue en Brasil a Juan Darthés por abuso sexual y que en ese mes "serán tomadas las testimoniales que faltan y luego de 4 años (el actor) va a declarar ante la Justicia el 20 de octubre".



"Es un momento bisagra para mí y espero que sea histórico para todas las personas que se animan a declarar por abuso sexual", agregó Fardin en conferencia de prensa organizada por Amnistía Internacional (AI).



"Yo denuncié porque fue una manera de que esta mujer que soy hoy pueda rescatar a esa niña (de 16 años) que sufrió esa violencia y a muchas otras niñas, para que no estén expuestas a este tipo de situaciones con esta persona ni con cualquier otra", sostuvo.



Durante la rueda de prensa, la actriz reflexionó que se debe "pensar cuáles son las garantías para las víctimas", y sostuvo que "hasta acá", para ella, el proceso "no fue reparador, fue violento y doloroso conmigo y con mi entorno".



En esa línea, Fardin aseguró que "lamentablemente hay una lógica de poner en duda la palabra de la víctima, en el ámbito público y también en la Justicia" y consideró que muchas veces, en lugar de ser reparatoria, la Justicia "termina siendo un sinfín de burocracias a las que somos sometidas las personas que nos atrevemos a denunciar".



Además la actriz indicó que a 11 meses de su declaración, hecha el pasado 30 de noviembre, y con "todo el tiempo que eso le permitió para prepararse", lograron que Darthes "al fin se siente en el lugar que corresponde y preste su declaración, más allá de que probablemente sea un sinfín de mentiras".



Y resaltó que la declaración llega "en el momento y la jurisdicción que él y su defensa quisieron, en el país donde (Darthés) logró radicarse, que no tiene convenio de extradición", en el marco del aún vigente pedido de captura internacional con alerta roja realizado por la Interpol.



La actriz, de 29 años, consideró que "nos acercamos a un cierre en el que la Justicia va a decir en qué modo se posiciona frente a este momento histórico que hemos logrado gracias a la valentía de muchas mujeres".



Y deberá determinar "si el mensaje es que las víctimas nos animemos a romper el silencio o seguir perpetuando el silencio y la impunidad". Fardin destacó que su caso "no se trata de venganza sino de encontrar el camino de sanar".



Acompañada por Carla Andrade Junqueira, su abogada ante la justicia brasileña y Martín Arias Duval, su abogado en Argentina, Fardin destacó que el material probatorio en la causa "es muy contundente" y estimaron que la sentencia estará para principios del 2023, que esperan sea "condenatoria".



"Esta es quizás la etapa más importante en el proceso, porque por primera vez (Darthes) hablará sobre los hechos", aseguró por su parte, Arias Duval. Y agregó: "El hecho de que hayamos podido llegar hasta acá, que Thelma haya tenido la fuerza suficiente de poder hacerlo, ya marca un hito".



Asimismo, el abogado resaltó "la desigualdad que hubo en los inicios de este proceso en Brasil" ya que desde el primer momento el actor contó con la posibilidad de tener una defensa, mientras que Fardin recién en febrero de este año obtuvo representación legal en aquel país, asumida por Junqueira y su equipo.

Detalles del juicio

El proceso judicial contra Darthés empezó en diciembre de 2018 cuando Fardin presentó en Nicaragua una denuncia por abuso sexual agravado, por un hecho cometido en 2009 durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.



A mediados de 2019, Nicaragua requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada. Entonces, el caso fue acogido por el Ministerio Público Federal (fiscalía) de San Pablo, Brasil.



El proceso judicial, del cual participaron tres países -la Argentina, Brasil y Nicaragua-, tuvo 11 testigos, que declararon de manera virtual ante el juez Ali Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado ante un planteo realizado por la defensa del acusado.



Esta resolución fue apelada por Fardin y repudiada por las organizaciones de mujeres de toda la región, logrando, más de un mes después, que el mismo Tribunal Regional revirtiera su decisión en un fallo histórico y dispusiera que la causa continúe tramitando en la justicia federal. Ahora la causa se retomará en el próximo mes de septiembre.