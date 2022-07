Jorge Rial acusó a Luis Ventura de ser "esclavo" de América: "Sé que te aprietan"

Sigue el escándalo por la fuerte amenaza que le hizo Daniel Vila a Jorge Rial, en pleno vivo de Argenzuela. El conductor confirmó que le iniciará acciones legales al empresario dueño de Radio La Red, América y Edenor. Pero en las últimas horas, un viejo conocido del periodista se metió en la interna: Luis Ventura.

El especialista en chimentos publicó una carta abierta contra su ex amigo, al cuál acusó de "cobrar sobres": “Me llama poderosamente la atención que el muerto se asuste del degollado. Me indigna que gente que se hizo rica en este canal… pero hablo de haber cobrado fortunas de todas maneras lícitas y muchas veces no tanto, hoy se erijan en paladines de la ética argumentando amenazas cuando se cansaron de amenazar, extorsionar, acuchillar y atacar en toda su carrera y en su vida misma, a cuanto escollo se cruzara en su camino”.

Y señala de manera tajante: “¿Ahora resulta que los Judas de sus amigos, de sus hermanos, de sus compañeros y de tantos micrófonos se ponen las sotanas santurronas de la demagogia para atacar a los mismos que les dieron de comer?… ¿O se olvidaron esos traidores de lealtades y noblezas laborales que compraron videos incriminadores, agarraron sobres y cajas de alfajores llenas de dólares negros y vergonzosos que en el medio hay familias y gente que mira con preocupación y desvelo lo que pasa con sus trabajos? Total ellos están salvados y viven de rentas que no siempre pagan impositivamente”.

Luego del comunicado, Rial se defendió en sus redes sociales y acusó a Ventura de ser "esclavo" de Vila: "Entiendo que esto es el precio del salario del miedo. Nunca pensé que irías a terminar como un esclavo del tirano. Te quiero igual porque sé que te aprietan con cosas y favores personales. Las conozco y son dolorosas. Vos también sos victima. Abrazo". Y luego agregó: Y con esto no van a lograr llevar el tema a una pelea con Ventura para desviar la atención de lo importante: Daniel Vila amenazó a un periodista. Se leyó claro? Daniel Vila, dueño de @AmericaTV y @Edenor amenaza periodistas".

Cabe destacar que días atrás, ambos se habían juntado a tomar un café, donde el propio Rial compartió una foto de ambos sonrientes y un mensaje conciliador: "Si. Un día nos reencontramos con @LuisVenturaSoy. La vida nos dio esta oportunidad y la aprovechamos. Sin rencores. Con la disculpas que nos merecíamos. Demasiada historia en común para seguir separados. Hoy fue un día feliz".