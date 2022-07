El mal momento de Rusherking: que pasó con su salud

Rusherking está transitando un buen momento musical, en medio de su apasionado romance con la China Suárez. Sin embargo, no todo es luz en su vida, ya que reveló que sufre de ansiedad. El artista de 22 años, contó que sufrió varios ataques en el último tiempo.

"Los ataques se fueron dando de a poco. Relaciono todo a que me vine de Santiago sin mi familia. Me mudé con mi pareja de ese momento y me pasaron muchísimas cosas en ese tiempo. Y como que todo desencadenaba en ataques de ansiedad", destacó en diálogo con Caja Negra.

Y contó el peor momento que vivió: "Un día me acuerdo que estaba acostado en la cama y me apretaba el pecho, no podía respirar. Fue la primera vez que me asusté en serio. Dije: `Acá no la cuento´. Me levanté asustado, fuimos a la guardia y no tenía nada. Yo pensé que perdía la vida". También agregó que fue clave la contención de su familia y que con ayuda profesional, salió adelante.