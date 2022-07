Sigue el conflicto por falta de cupos en una secundaria de Berisso y realizan piquete en 122 y 603

Padres de alumnos que en el presente ciclo lectivo finalizan sus estudios primarios en la escuela María Reina de Berisso, realizaban hoy una jornada de protesta que incluía un corte de calle en la zona de ruta 11 y 603. El motivo de la manifestación es la falta de cupos para la continuidad de los chicos en la secundaria de esa institución educativa.

El caso salió a la luz esta semana, luego de que los padres llevaran el reclamo a la sede ministerial Educación en La Plata. Allí plantearon que el colegio dispondrá el próximo año de un solo curso de primer año, en el turno mañana, para lo cual se realizó un sorteo en el que se asignó apenas una veintena de cupos. De esa forma, otros 43 chicos que terminan la primaria este año y deben continuar el secundario no podrán seguir en el establecimiento en 2023. Además, plantearon las dificultades para encontrar banco en otros colegios.

En ese sentido, el pedido es por la apertura de otro curso, aunque sea en el turno tarde.

En torno al conflicto, autoridades de la Inspección Departamental de Educación se reunieron esta semana con padres y con representantes del colegio. Los manifestantes aseguraron que "no se resolvió nada, porque Educación espera que el colegio primero abra el curso y efectúe el trámite para las subvenciones y asignación de docentes". "El colegio por su parte dice que no tienen la subvención. Pero si la escuela no habilita el nuevo curso no puede pedir nada. Es por eso que la protesta está dirigida a las autoridades de la institución", explicaron.

En este marco, realizaban un piquete con quema de neumáticos. Por ende, el tránsito en la zona se encontraba restringido y había que optar por calles aledañas.