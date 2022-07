La China Suárez sacó su nuevo tema y la fulminaron con memes: ¿Plagió a Calamaro?

La China Suárez lanzó un nuevo tema como solista, que está basado en todo lo ocurrido con el Wandagate. Más allá de la expectativa de "Lo que dicen de mí", se generó una enorme polémica y feroces críticas de los fans, ya que señalaron que la artista plagió a Andrés Calamaro.

A través de un videoclip en blanco y negro, Suárez se muestra incómoda y nerviosa en una conferencia de prensa, mientras que la letra retrata la "cancelación" que sufrió por parte de los medios y las redes sociales.

Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales destacaron que es una copa de Flaca, icónico tema del Salmón, por acordes y una frase de la canción: "Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era".

Por su parte, otros destacaron que parecía a "Puesto" de Babasónicos, mientras que también se le encontró semejanza con "Flores Amarillas" de Floricienta. Cabe destacar que la ex Casi Ángeles, detalló como surgió la letra: "La escribí en medio de un ataque, estaba muy mal un día porque no sé qué estaban diciendo. No me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción".

La respuesta de Calamaro

Luego de la polémica, el Salmón le respondió a un usuario y dejó en claro, la diferencia: "Lo que tiene Flaca es humildad. Sin casi alardes de estilo, ni letra, ni cantante ni artista; es una grabación musical muy buena, sin exceso de concepto; atemporal". Y agregó: "Pasa desapercibida ... música para escuchar en un ascensor al cielo. Músicos muy bien elegidos para tocar cuatro acordes en el compás, como jazz sin el jazz. Creo … técnicamente parece eso".

Los mejores memes

