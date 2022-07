Ronnie Arias y una particular historia en "PH": "Uso ropa con etiquetas"

En un nuevo programa del ciclo de entrevistas de "Podemos Hablar", conducido por el reconocido periodista Andy Kusnetzoff, se presentaron distintas personalidades destacadas del ambiente del espectáculo, donde cada uno pudo relatar su historia y algunas anécdotas realmente desopilantes.

Uno de ellos fue el siempre alegre y extravagante Ronnie Arias, que lució una vestimenta algo particular y que llamó la atención en el conductor del programa. Mientras contaba un caótico encuentro con la reconocida actriz Julia Roberts, Kusnetzoff quiso saber si el periodista seguía con su particular moda de no quitarle los cartones a las prendas, y le preguntó con humor: "¿Seguís usando las etiquetas en la ropa? ¿Por qué?".

Luego de escuchar lo consultado por el conductor de "Perros de la calle", Arias se sacó la campera, mostró que conservaba la etiqueta, y dijo: "Esta campera no es nueva. Debe tener 15 años. Es porque cuando me muera va a salir mucho más".

Otra de las reconocidas personalidades del espectáculo, Marcela Feudale (ex locutora de Marcelo Tinelli), le consultó sobre esta rara manía del periodista, y manifestó: "¿Pero no te molestan las etiquetas?”, a lo que Arias le contestó sin pelos en la lengua y con una sonrisa en su rostro: “La de los pantalones, que se me meten en el culo”.