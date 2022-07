Conocé las actividades para las vacaciones de invierno en la Ciudad, organizado por el Gobierno de la Provincia

"Vacaciones Divertidas" es un programa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que trae diferentes actividades, para pasar un buen momento en estas vacaciones de invierno.

Hasta el 31 de julio, habrá diversos shows musicales, obras de teatro, títeres, kermés, payasos, talleres y proyección de películas en distintos puntos del territorio bonaerense. Reunirán a más de 100 artistas musicales, 180 obras teatrales, 14 festivales y 170 muestras y presentaciones, iniciativas que se sumarán a la nutrida cartelera de los distintos teatros, museos y espacios dependientes del organismo provincial.

Cronograma en La Plata

Lunes 18:

- 13 horas: Vacaciones de Invierno en casa de abrigo. Presentación de Circo Snack. Hogar Bernardino Rivadavia. Plaza Máximo 136.

Martes 19:

- 11:00 horas: Vacaciones en centros cerrados. Presentación de Los Musicleta en Centro de Contención Santa. M.E. Pelletier (3 Nº 323 e/ 38 y 39).

- 14:00 horas: Mi barrio, mi identidad. Taller de Hip hop a cargo de NaTa Mc y Dante del Barrio Qom Malvinas. Centro Comunitario Qom lac tak - Barrio Qom Malvinas (calle 151 y 35)

-14.00 horas: Vacaciones en centros cerrados. Presentación de Los Musicleta en Centro de Recepción de Abasto.

- 15:00. Fabricante de Ilusiones. Payaso. Espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos ex centro clandestino de detención. Comisaria V. Diagonal 74 - 2833.

Miércoles 20:

- 14.00 horas: Vacaciones en casas de abrigo. Presentación de Gingos. Música. Hogar Remedios de Escalada (19 nro 499 sq 527).

Jueves 21:

- 15:00 horas: Una Valija de Vengodelejos. Títeres. Espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos ex centro clandestino de detención Comisaría V -Diagonal 74 #2833.

Viernes 22:

- 15:00 horas: Conociendo a los animales sagrados y la leyenda de la hoja de coca. Jornada de títeres, cuentos y cantos ancestrales a cargo de Tayta Wari y Shula Gómez. (Calle 156 entre 531 y 32, Barrio Don Fabian - Melchor Romero).

Domingo 24:

- 14:00 horas: “Cuentacuentos” narrador de cuentos infantiles. Sitio de Memoria: ex CCDTyE Destacamento de Arana (calle 637 entre 131 y 131bis).

Lunes 25:

- 14:00 horas: Vacaciones en casas de abrigo. Presentación de Gingos. Hogar Ramón Carrillo (66 E/8 Y 9).

- 15:00 horas: “Hacemos radio”, desde el programa de radio para las infancias “El Chiringuito”. Biblioteca Ateneo Popular (Calle 39 Nro. 215. Barrio Hipódromo).

- 16:00 horas: Vacaciones en centros cerrados. Presentación de Gingos. Centro de Recepción (63 3 y 4).

- 16:00 horas: Vacaciones en casa de abrigo. Titirifeos. Mil Flores. (141 y 518).

Martes 26:

- 15:00 horas: Vacaciones en casas de abrigo. Presentación de Cia to do Circo. Almafuerte (Av. 520 y 183).

- 15.00 horas: Fabricante de Ilusiones. Payaso. Espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos ex centro clandestino de detención. Comisaría V. Diagonal 74– 2833.

Miércoles 27:

- 14.00 horas: Vacaciones en casas de abrigo. Sincronías: historias que dibujan canciones. (19 nro 499 esq 527).

- 16:00. Adolfito. Payaso. Sindicato de Personal Mensual del Hipódromo. Calle 3 Nro. 488.

Jueves 28:

- 14.00 y 17.00 horas: Vacaciones en centros cerrados. Taller de Música Urbana con Emanero y Estani. Av. 520 casi Ruta 2 La Plata. Villa Nueva Esperanza: Copa, Eva Recepción, Eva Cerrado, Ibarra, Castillito, Legarra, Pellegrini y Gambier.

- 15:00 horas: Adolfito. Payaso. Espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos ex centro clandestino de detención. Comisaría V - Diagonal 74 #2833.

Viernes 29:

-14:00 horas: Vacaciones en centros cerrados. Show de Cia To Do Circo. Convivencial de Varones.

Sábado 30:

- 14:00 horas: Caballero sin Caballo. Títeres. Espacio para la Memoria y promoción de los Derechos Humanos “destacamento de Arana”. Calle 637 y 131.

