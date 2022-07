Reunión y nuevas medidas ante los reiterados casos de inseguridad en el Parque Ecológico

Ante los reiterados casos de inseguridad en el predio del Parque Ecológico de La Plata, ubicado sobre el camino Centenario, y a 20 minutos del centro, la Comuna informó que se dispuso nuevas pautas de prevención en el predio, luego de una reunión encabezada por las autoridades de las secretarías de Espacios Públicos, Seguridad y Control Ciudadano, en conjunto con la Policía bonaerense.

En este marco, se avanzó en un paquete de acciones para reforzar los controles en el espacio verde que, según indicaron, tiene 206 hectáreas de extensión. En primer lugar confirmaron que se triplicará la presencia de agentes de la Guardia Urbana de Prevención durante todo el día y que se prevé la instalación de más cámaras de seguridad.

Asimismo, señalaron que se coordinó con la Policía provincial para que comience a vigilar todo el perímetro, implementando rondines constantes tanto en las afueras como en el interior. De acuerdo a lo que informaron desde la Comuna, los agentes motorizados son quienes participarán realizando esas recorridas.

Además, ya se encuentran trabajando en la nueva señalética que indicará las zonas y senderos que no se recomienda visitar fuera de horario. Como medida complementaria, ejecutarán un zanjeo a lo largo de todo el parque, con el objetivo de impedir los ingresos y egresos de vehículos como motos y bicicletas no identificadas.