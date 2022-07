La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva para este sábado, continuará con la Liga Profesional de Fútbol, que tendrá grandes partidos. Uno de ellos, en nuestra Ciudad, cuando se enfrenten Gimnasia y Defensa y Justicia. El otro, será un interesante choque en Liniers, entre Vélez y Atlético Tucumán. A su vez, Argentina se enfrenta a Corea del Sur en el debut del Mundial de hockey femenino. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Tigre vs Talleres TNT SPORTS

18:00 Godoy Cruz vs Colón ESPN Premium

18:00 Vélez vs Atlético Tucumán TNT SPORTS

20:30 Gimnasia vs Defensa y Justicia ESPN Premium/TV PUBLICA

PRIMERA NACIONAL

14:10 Deportivo Riestra vs Nueva Chicago TYC SPORTS

15:00 Almirante Brown vs Estudiantes de Río Cuarto

18:05 Estudiantes BA vs Agropecuario TYC SPORTS

19:10 All Boys vs Quilmes

20:10 Chacarita vs Brown de Adrogué TYC SPORTS

PRIMERA "B"

12:00 Dock Sud vs San Miguel TYC SPORTS

13:00 Colegiales vs J.J Urquiza DIRECTV SPORTS

15:30 Defensores Unidos vs Los Andes

15:30 Deportivo Merlo vs Cañuelas

15:30 Talleres R.E vs Comunicaciones



BOXEO DE PRIMERA

23:00 Javier Carrasco vs Bryan Mercado TYC SPORTS

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:00 Etapa 2 ESPN Extra

ESPN KNOCKOUT

14:30 Joe Joyce vs Christian Hammer ESPN 2

BRASILEIRAO

16:30 Fluminense vs Corinthians ESPN 3

FÓRMULA 1 - GP GRAN BRETAÑA

08:00 Entrenamientos 3 FOX SPORTS

11:00 Clasificación FOX SPORTS

WIMBLEDON - MASCULINO

12:00 Lorenzo Sonego vs Rafael Nadal ESPN 2/STAR +

12:15 Nick Kyrgios vs Stéfanos Tsitsipas ESPN 2/STAR +

HOCKEY: WOMEN'S WORLD CUP

13:00 Argentina vs Corea del Sur ESPN

AMISTOSOS INTERNACIONALES

15:00 Argentina vs Escocia ESPN

URBA TOP 13

13:30 CASI vs Alumni ESPN Extra

15:30 Belgrano vs Hindú

15:30 CUBA vs Regatas Bella Vista

15:30 Newman vs Atlético del Rosario

15:30 Pucará vs SIC

15:30 San Luis vs Buenos Aires



PRIMERA C

11:00 El Porvenir vs Club Luján

15:30 Central Córdoba vs Atlas



UFC 276

23:00 Israel Adesanya vs Jared Cannonier FOX SPORTS 2