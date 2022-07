“Siempre di todo por la camiseta de Estudiantes, jugando bien o mal”

Enviado especial a Fortaleza

Por el portón 001 del gigante Arena Castelao salió Fabián Noguera, uno de los últimos jugadores de Estudiantes en abandonar el vestuario visitante. Iba charlando con Mauro Boselli y se habían quedado junto a Agustín Rogel, que fue el designado para el control antidoping. Saludó a algunos allegados, se bajó un poco el barbijo quirúrgico que entrega Conmebol y que usaron todos los jugadores y en la zona mixta habló con este medio del partido, de la jugada del final donde el VAR analizó un posible penal suyo, su renovación y un cruce con un hincha en las redes sociales.

En el comiendo empezó hablando del resultado, un empate meritorio que lo deja bien posicionado de cara al partido revancha pero para nada clasificado. “La serie está abierta, tal como sabíamos de acuerdo a cualquier resultado que se lograra en Brasil, salvo una victoria muy amplia o una derrota así”.

“Pero nos vamos con un poquito de bronca porque sentimos que tuvimos varios pasajes del partido a nuestro favor y contamos con chances como para marcar otro gol. Pudimos haber ganado pese a que el resultado sea relativamente justo”, continuó el marcador central que tuvo trabajo junto a Luciano Lollo y Rogel en esa defensa de tres barra cinco defensores que implementó el técnico Ricardo Zielinski.

Al respecto de ese dibujo que volvió a usar el Pincha en tierras brasileñas, Noguera dijo: “Nos sentimos bien en el sentido que a veces Fortaleza atacó con cuatro o cinco jugadores y entonces era para armar un cerrojo más firme en defensa sabiendo, por sobre todas las cosas, que en los últimos partidos nos agarraron mal parados. Por eso, en líneas generales, se vio un buen y mejor funcionamiento defensivo”.

Una de las veces que los jugadores ofensivos del rival lograron pisar el área fue en el minuto final, cuando el VAR interrumpió el juego para revisar una posible falta suya sobre un adversario. Más allá que el exBanfield dijo que estaba muy tranquilo porque sabía que no lo había tocado, esos segundos fueron horas para sus compañeros. “Toco la pelota y él me lleva puesto, por eso le pedíamos que lo amonestaran”.

De todos los jugadores que tenían vínculo hasta el 30 de junio fue el último en asegurar su renovación. Por momentos, en el marco de una negociación muy peleada, pareció que iba a marcharse del club ya que tenía ofrecimientos de otros equipos, uno de ellos de Chile.

“Estoy contento de poder quedarme unos meses más en el Club, terminar la Copa Libertadores, poder pelear el torneo local y ser protagonistas en la Copa Argentina. No es poco y por eso estoy feliz con todos los objetivos que tenemos por delante”, destacó antes de entrar en detalles de una renovación que tuvo capítulos de confusión.

Entonces se refirió a un episodio que tuvo en las redes sociales con un hincha, que lo insultó en Instagram y en su defensa publicó “vos no sabés las internas que hay entre los dirigentes”. Su respuesta fue muy clara y sirvió para poner blanco sobre negro y despejar todo tipo de conflicto.

“Lo que pasa es que estaba enojado y ese hincha me venía mandando varios mensajes privados, insultando y criticando demasiado. Que me diga que había ido para atrás ya es mucho. No lo puedo tolerar. Siempre di todo por la camiseta de Estudiantes, jugando bien, regular o mal”, empezó su descargo de la respuesta que tuvo con este simpatizante del Pincha.

El hincha, además, le dijo que lamentaba no ser dirigente para decidir no renovarle. Noguera le contestó: “Por eso le puse lo de las internas. Lo que él no sabe ni los demás tampoco es lo que se habla en una negociación. El Club tiene una consideración sobre mí, me ofreció seguir unos meses más y me sirvió muchísimo. Las dos partes nos pusimos de acuerdo pero en el medio tuvimos varias charlas que él desconoce y son parte de una negociación. Se demoró un poco, pero mi intención y la de los dirigentes era terminar el semestre en Estudiantes”, cerró el capítulo de su vínculo hasta diciembre de 2022 y su pelea con el hincha en las redes.

EL LOCO DÍAZ, LOS REFUERZOS Y LA LOCALÍA

En el final habló de lo que se le está negando el gol y del arribo de jugadores nuevos al plantel, además de la recuperación de Leandro Díaz.

“Tuve una en el primer tiempo pero el jugador me empuja desde atrás, por eso pedí penal. No sé cómo se vio en la cancha o e la tele, pero la primera sensación fue que me hizo penal”, dijo de un cabezazo suyo que pudo transformarse en gol. El defensor, que era una figurita repetida en el arco rival lleva todo un torneo sin poder marcar. “Igual mientras los goles los hagan los de fondo y podamos pasar de ronda no importa nada”.

Del tanto del Loco Díaz y su buen nivel no dudó en decir que lo estaban esperando y lo necesitaban. “Es un gran jugador y vive del gol más que ningún otro ‘9’ que haya conocido, por eso me pone muy contento que haya marcado”.

Además reconoció que los refuerzos le hicieron bien al equipo y no dudó en elogiar a Benjamín Rollheiser, a quien definió como un “jugadorazo”. Y contó: “el otro día me encaró en la práctica y no se la podía sacar. Está muy bien, tanto él como Leo (Heredia) y seguramente se acoplará Mateo (Pellegrino)”.

Antes de subirse al colectivo habló del partido revancha de la próxima semana: “De local vamos a imponer nuestro juego. Hay que presionarlos porque en ese aspecto mostraron varias fallas defensivas. Si lo hacemos y neutralizamos su juego nos puede ir bien. No hay nada dicho, pero ojalá que podamos pasar de ronda”.

