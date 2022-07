Quién es la "maestra hot" de Campana que quiere ingresar a Gran Hermano 2022

Una polémica se desató en Campana, con una docente que se postuló para ingresar a Gran Hermano 2022. La mujer en cuestión se llama Miguelina Fredes y, además de ser maestra, vende fotos eróticas en las redes sociales, algo que le valió infinidad de críticas.

Miguelina Fredes es docente a cargo de 3º grado en la Escuela Normal de la localidad de Campana. Es madre de dos hijos, tiene 28 años, sueña con ingresar a Gran Hermano y, en cuanto supo que se abrió la inscripción, no dudó en confirmar que ese era su camino para brillar en el teatro, una de sus metas en la vida.

Además es estudiante de Psicología Social y de la Licenciatura en Educación, a su vez es operadora socioterapéutica en adicciones. Vio en el reality más famoso del país una “oportunidad de ser yo” frente a las cámaras y así ser famosa.

Escándalo en la escuela

Más allá de su curriculum, Miguelina Fredes está dispuesta a todo para cumplir sus sueños. Eso le valió muchas críticas de los padres de sus alumnos, quienes la acusan de dejar “colgado” al curso con licencias que no corresponderían.

Fue a comienzos del ciclo lectivo de este año cuando la docente fue presentada frente a tercer grado de la Escuela Normal nº30 de la localidad bonaerense. Pero tres horas después, Fredes argumentó sentirse mal y debió llegar la ambulancia para atenderla, quienes dijeron que “no tenía nada”.

Así apareció su primera carpeta médica y las dudas de los padres. Se terminó la licencia y debió volver pero nuevamente, asegurando tener una enfermedad en las cuerdas vocales, volvió a pedir carpeta: a la fecha, muchos de los alumnos solo la vieron dos veces.

Todo estalló cuando los padres de los chicos confirmaron que en ese período de recuperación, la joven de 28 años dedicó su tiempo a vender material erótico en las redes sociales y se inscribió para ser parte del reality. Según pudieron averiguar desde la comunidad educativa, “venía de hacer algo parecido en otra escuela”, es decir, ganar el cargo por concurso y pedir licencia.

“Ella sigue de licencia”, contaron los padres de los alumnos. Rápidamente, ante la relevancia que tomó el caso, la joven hizo un fuerte descargo en las redes sociales donde afirmó que no volvería a dar clases a menores de edad para no tener que tratar con adultos que la responsabilizan de todo.

“Si me saco fotos es tema mío. No voy a renunciar, voy a cambiar de funciones”, decretó a través de un video de YouTube de casi 20 minutos. Respecto a la postulación a GH, contó que no la llamaron pero lo desearía para que todos los que “no me quieren” tengan que verla todos los días.