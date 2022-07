El mandatario iraní recibió a Putin y le dio todo su respaldo

El presidente ruso Vladimir Putin recibió ayer el firme apoyo de Irán en cuanto a su campaña militar en Ucrania, y el líder supremo Alí Jamenei señaló que Occidente se opone a una Rusia “fuerte e independiente”.

Jamenei afirmó que si Rusia no hubiera enviado sus tropas a Ucrania, más adelante habría sido atacada por la OTAN, una declaración similar al propio discurso de Putin, y que refleja los lazos cada vez más estrechos entre Moscú y Teherán en momentos en que ambas naciones enfrentan agobiantes sanciones de Occidente. Los aliados de la OTAN han reforzado su presencia militar en Europa del este y han dado armas a Ucrania para ayudar a repeler la ofensiva rusa. “Si se le hubiera abierto el camino a la OTAN, no habría reconocido ningún límite ni frontera”, le dijo Jamenei a Putin. Si Moscú no hubiera tomado la iniciativa, añadió, la alianza occidental “habría iniciado una guerra” para devolverle a Kiev el control de la Península de Crimea, que Rusia se anexó de Ucrania en 2014.

En su segundo viaje al extranjero desde que Rusia lanzó su ofensiva militar en febrero, Putin habló en Teherán con los mandatarios iraní Ebrahim Raisi y turco Recep Tayyip Erdogan sobre el conflicto en Siria.