La mujer mas sexy del mundo, Paige Spiranac, vive un verdadero calvario tras denunciar acoso

Mediante un articulo publicado por el diario Marca, de España, se supo de la denuncia de Paige Spiranac, considerada como la mujer "Mas sexy del mundo". La bella dama, fue nombrada por la revista Maxim.

Ante su constante exposición, y siendo una modelo de apenas 29 años, se conoció que mediante un podcast 'Playing A Round with Paige Renee', llegó a confesar que siente "mucho miedo" por algunas situaciones que vive. Al parecer y según cuenta la joven, "Un hombre se me acercó y me pidió una foto y no le di mayor importancia. Pero luego comenzó a decir que le había estafado 10.000 dólares y empezó a amenazarme", relata.

A su vez, agrega: "Fue una situación realmente aterradora. Resulta que este hombre fue estafado por un perfil falso que alguien creó y tenía un número falso, estaba desquiciado". "Tengo mucho miedo y no salgo de casa. Empiezo a sentir que vivo en una burbuja, y es algo que nunca había experimentado. No sé quién está ahí fuera, quién me sigue, quién me acosa. Sé que mucha gente dice, 'bueno, eso es parte de tu trabajo'. No, no debería".

Vale aclarar que antes de convertirse en modelo, Paige Spiranac fue conocida por ser una de las mayores promesas en el mundo del golf. pero la estadounidense no tuvo un paso muy afortunado por el circuito profesional y lleva desde 2016 sin competir.