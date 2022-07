VIDEO. Santi Maratea, durísimo contra el Gobierno: "Ya es evidente que son ladrones"

El influencer de redes sociales, Santiago Maratea, se expresó ante la actual situación del país, a través de un video donde critica duramente al Gobierno de Alberto Fernández: “¿Cómo hizo Máximo los $400 millones que tiene declarados?”, se preguntó, entre tantas cuestiones que analizó en el video.

Con muchos seguidores que siguen sus colectas solidarias a través de las redes, disparó: "En Argentina no hay un mango. Ojalá que todo lo que está pasando no nos quite la idea, la creencia de que tenemos el poder para cambiar las cosas”.

Por otro lado, muy indignado, remarcó: “Obvio que es difícil manejar la bronca de entender cómo los gobernantes de nuestro país se llenan los bolsillos de plata a través de la corrupción y a costa del trabajo de todos los argentinos. Primero está la bronca de que nos roben y después la desesperanza de ver cómo hay gente que todavía defiende a los ladrones cuando ya es evidente que son ladrones y que viven a costa de nuestra plata”.

Por último, Maratea se refirió a la herencia de Néstor Kirchner, por la cual se preguntó: "¿La herencia de Néstor? ¿Por qué tenía tanta plata Néstor? Porque aparte no creo que haya heredado todo Máximo, también deben haber heredado su mujer, Cristina, y su otra hija Florencia. Entonces, ¿cómo hizo Néstor para tener más de mil millones de pesos?”, cuestionó hablando a cámara.