Avanza la causa por una presunta estafa millonaria

Con varios pedidos de informes bancarios y, otras pruebas documentales, el fiscal Alvaro Garganta, titular de la UFI N° 11 de La Plata, intenta recabar información para establecer la verosimilitud de la denuncia radicada tiempo atrás por un empresario local, dueño de una metalúrgica en el barrio San Carlos, quien señaló a un intermediario por una presunta estafa millonaria.

El acusado, de acuerdo a fuentes de tribunales, es Nicolás Juan Bellone, al que sindican por la supuesta falta de pago de distintos materiales, que le habrían sido entregados y aparentemente no canceló.

De acuerdo a la exposición del que dice ser el perjudicado por la maniobra, de nombre Sergio Anagrafe, titular de la empresa TH Group SRL, el daño por el aparente desfalco alcanzaría una suma cercana a los 20 mil dólares.

Siempre a decir de la presentación judicial, a la que tuvo acceso este diario, el implicado cubrió la mercadería con cheques que no tendrían fondos, algunos de ellos incluso a nombre de terceras personas, algo habitual en la práctica comercial, claro cuando estos pueden ser cobrados.

Anagrafe aseguró que se contactaron en varias ocasiones con esta persona, aunque “siempre contestó con evasivas”.

En medio de esa situación, al no encontrar las debidas respuestas, decidieron acudir a la Justicia para que lo investigue.

Para el empresario habría más víctimas, que “seguramente comenzarán a presentarse en la causa con el correr del tiempo”, mencionó.

Con el patrocinio del abogado y ex juez de Faltas, Ricardo Di Bella, hoy letrado de la matrícula que trabaja de manera particular, ya requirió constituirse en el rol de particular damnificado.