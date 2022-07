Alex Caniggia se mostró muy sensible y confesó secretos de su familia

Después de cuatro fuertes meses, la esperada final de El Hotel de los Famosos ya comenzó: Martín Salwe y Alex Caniggia se enfrentan como rivales para ganar 10 millones de pesos. Así, el jueves los conductores del reality de El Trece les comunicaron las reglas de los tres desafíos que serán cruciales para definir quién será el campeón.

Movilizado por una lesión que tiene en su tobillo y que lo obligó a infiltrarse para poder competir sin sentir dolor, El Emperador emocionado confesó: “No se si merezco ganar o no ganar, lo único que sé es que me banqué toda esta trayectoria de los tres meses, luchando en la cancha, fuera de la cancha también, y voy a dar lo mejor de mi para tratar de ganar”. “Estoy mal, angustiado, con bronca, no puedo ni caminar pero voy a dar lo mejor”.

Alex, se mostró mucho más sensible al hablar del vínculo con sus padres y su hermana. “Yo creo que mi genética es competitiva. Bueno, mi viejo, que es un gran campeón, un crack”, “Como papá, para mí, el mejor papá, obviamente, lejos. Es serio, no te voy a mentir, medio cara de verg... Cuando jode, jode. Pero normalmente es más serio. Mi vieja es más loquilla”, dijo entre risas y emocines.

Para finalizar, habló de su mamá (Mariana Nannis) confesó: “Ella es muy parecida a mí, así alegre, jodona, todo el rato. Me crio mi vieja al cien por cien, obvio que mi viejo también, pero viajaba, entonces, obviamente, estaba más tiempo con mi vieja. Una madre impresionante, que siempre estuvo para mí ahí, y nada, la amo mucho”.