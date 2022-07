VIDEO. Brenda Asnicar abandonó una entrevista porque no la conocían: "Así no trabajo"

Brenda Asnicar vivió un incómodo momento durante una entrevista, ya que la terminó abandonando porque el entrevistador no sabía su nombre. Ante esto, se viralizó un video del detrás de escena que muestra como la ex Patito Feo se levanta del sillón y se va.

La artista estaba realizando un reportaje junto a Nacho Elizande, pero las cosas no fueron como lo esperaba, ya que el joven que participa del programa Nadie dice nada con Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, se mandó una macana.

"No, no, no ¡Quedate", le ruega a Asnicar, que se levanta furiosa y le contesta: "No me gusta trabajar así. Yo te entiendo, pero me estoy matando, tengo un montón de entrevistas, mil cosas para hacer y vos ni siquiera te sabés el nombre de la artista".