La historia de Mauro Méndez, el goleador que se acerca al León

La carrera del futbolista profesional comienza mucho tiempo antes de los goles en estadios repletos y del reconocimiento del público y el consecuente interés por parte de algunos equipos del exterior.

Desde los primeros pasos en las etapas inferiores, son muchísimos los que hacen el sacrificio en edades muy cortas para intentar llegar. Y son muy pocos los que finalmente lo hacen y pueden saborear el producto de todo ese trabajo y esfuerzo, tanto propio como de sus familiares directos.

Dentro de estos últimos se encuentra Mauro Méndez, el delantero charrúa de 23 años que está próximo a firmar con Estudiantes y quien llegará en cuestión de horas para ser una alternativa más para un Zielinski que hoy por hoy tiene a Díaz, Heredia y Pellegrino, activos, y a Boselli, en plena recuperación de su fascia plantal y con miras a intentar llegar al primero de los encuentros con Paranaense por los cuartos de final de la Libertadores.

Los primeros pasos

Méndez comenzó en Salto Universitario, donde jugó desde los cuatro años a los 13, antes de pasar a Ferrocarril. Allí integró varias selecciones departamentales mientras dividía sus actividades extra escolares entre el fútbol y el kiosco de su padre, a quien acompañaba y se divertía atendiendo a la gente.

En 2014, cuando fue goleador y campeón de la Sub 15, un ojeador de Defensor Sporting lo observó y lo llevó a una prueba en el club en el que finalmente quedaría.

“El día que me dijeron que quedaba me puse triste. No quería separarme de mi familia”, recordó tiempo atrás en diálogo con El Observador. Méndez vivía con su madre, su tía, su abuela y sus primas. Y al ser el único varón de la casa, era el mimado. No obstante, armó su bolso, recorrió los 493 kilómetros que separan Salto de Montevideo y se alojó en una de las habitaciones que le dio Defensor en su casita. Sin embargo, a las horas se arrepintió, llamó a su padre llorando y se encontró con una respuesta del otro lado del teléfono que lo sorprendió y que le sirvió para forjar su carácter. “Hace dos horas que estás ahí y ya te querés volver”, fue el mensaje.

Ante esto, se quedó a pelearla por entender que pegar la vuelta sería “fracasar”. Pero en el primer año de Cuarta División, Defensor lo dejó libre. Allí apareció en escena Montevideo Wanderers, club que lo cobijó y donde culminó la última etapa hasta el debut profesional, tres años atrás.

La comparación con luis suárez

Su gran 2022, donde explotó de manera definitiva a los 23 años con 15 goles en 27 encuentros, le valió algunas comparaciones con Edinson Cavani, aunque el delantero apuntado por Estudiantes se identifica más con Luis Suárez, a quien reconoció admirar desde sus primeros pasos en Salto.

“Me siento muy identificado con el estilo de Luis Suárez. Es el delantero que más admiro. Era chico cuando miraba su actuación en el Mundial de Sudáfrica. Me gusta cómo va a todas, cómo pelea y cómo define. Y además, es salteño”, dijo el Rusito, como le dicen a Méndez, tiempo atrás.

Lo cierto es que si finalmente recala en el Pincha, lo que parece que sucederá más pronto que tarde, no podrá darse el lujo de cruzarse con el Pistolero, próximo a regresar a Nacional en la previa a lo que será el último Mundial del ex Barcelona con la Selección de Uruguay.

la “zona mauro méndez”

Otra característica que ha demostrado Méndez en el último tiempo es su capacidad para anotar goles agónicos para obtener triunfos importantes en los instantes finales de los partidos, tanto en el certamen doméstico como en Copa Sudamericana, donde le ha marcado a Lanús, por ejemplo, en el 2 a 1 de los suyos en La Fortaleza. Esta cuestión ha llevado a que la prensa Celeste comenzar a hablar de la “Zona Mauro Méndez”.

Al respecto, el punta remarcó tiempo atrás: “Me dio mucha gracia cuando inventaron la Zona Mauro Méndez, pero la verdad es que se dieron unos cuantos goles parecidos, importantes, sobre el final y para ganar partidos”.

Lo cierto es que mientras las figuras de Rogel y Castro crecen día a día dentro del plantel que dirige Ricardo Zielinski a fuerza de buenas actuaciones y goles importantes (máximos artilleros del Pincha en la actual Libertadores), la llegada de un nuevo uruguayo está al caer.

Sólo restan detalles y la confirmación oficial para que Mauro Méndez deje Montevideo y se sume al Country Club de City Bell, cuestión que podría darse una vez concluida la participación de los suyos en el torneo Charrúa. Wanderers está en la segunda colocación, con los mismos puntos que el líder Liverpool, y hoy recibe a Rentistas. Si gana y otro resultado lo acompaña, jugará la final del certamen.

