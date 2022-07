La vocera quiere vibrar

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quedó en el centro de las polémicas, al trascender que se anotó, en redes sociales, para participar del sorteo de un juguete sexual. En su cuenta de Instagram, la funcionaria se sumó al “sorteo por el día del amigue” que lleva adelante la agrupación “La revolución de las viejas” y cuya ganadora se hará acreedora de un estimulador de clítoris.

Algo que estimule, nunca viene mal, habrá pensado Cerruti, entre tantas pálidas. “¡Tu clítoris es tu mejor amigo, hacele un regalo!”, decía el posteo. La agrupación convocante aclaraba que “sorteamos un vibrador para celebrar la amistad con vos y tu cuerpo”, una arenga a favor la masturbación con tecnología de punta. Si la cabeza y las encuestas no ayudan, que al menos el clítoris festeje.

Por supuesto que levantó polvareda esto de ir tras un consolador en una semana plagada de desconsuelos. Fue la única del gabinete que priorizó el disfrute sexual mientras el dólar seguía siendo la súper estrella más deseada. Entre tanto ministro preocupado, un chiche goloso de última generación puede ser al fin ese imaginario funcionario que funciona, como demanda la gran vibradora del Instituto Patria. A falta de noches con buenos compañeros de cama, Gabriela decidió elegir un utensilio que pueda darle una satisfacción entre tantas noticias desfavorables. Ella difunde el día a día de los tropezones de un gobierno que sólo produce anuncios. Y cada noche, cuando vuelve al departamento, lejos de gacetillas y preguntones molestos, seguramente direccionará sus deseos apuntando a horizontes más cercanos y rendidores. Por eso, en la semana del Amigo quiso ir en busca de estos falsos penes que se vuelven verídicos en manos diestras. Se anotó en un sorteo, porque la caja chica de su despacho no cubre estas emergencias. Y dejó que el azar juegue su parte en un país que siempre apuesta a la providencia. Si los ministros la ven llegar más vivaz cada mañana, habrá partidas extras para repartir vibradores entre necesitadas y necesitados.

Han pasado pocos años desde que apareció la idea de compartir la cama con objetos comprados en el bazar. La industria del entretenimiento para adultos sigue reciclando viejos inventos para atender la demanda de una mujer exigente, que ya no tiene tiempo (ni ganas) de invertir en relaciones trabajosas. Orgasmo o nada, parece ser el lema de las próximas generaciones. Para ellas (y para todos) el mercado se ha ocupado de lanzar productos rápidos y furiosos que aseguren noches confortables y amaneceres complacidos.

El prospecto es claro. No es un juguete ni un pasatiempo. Es un artefacto que suple al parecer con éxito al varón más predispuesto y garantiza alto rendimiento ante cualquier contingencia. Su manejo, simple y directo, promete sacarle ventajas a los penes conocidos. Se presenta como un ayudante personal que no copia sino mejora rendimientos cercanos y encima tiene a su favor que después del regocijo no debe andar agradeciendo. Los fabricantes dicen que “la existencia de estos agentes sexuales” se podrán acoplar de manera definitiva al devenir accidentado de una vida amorosa que cada vez necesita más refuerzos para salir adelante.

Las mujeres cada vez apelan más a estos compañeros de soledades no deseadas. Se anuncian como disponibles, manejables y obedientes, el sueño de toda ama de casa. Si Gabriela gana el sorteo, el regalito le dará más de una certeza a una vocera que se la pasa desmintiendo. Hoy, la cosa no está para andar buscando amantes sino precios. Debe ser agotador esto de traducir en palabras las raras ocurrencias de una Casa Rosada donde hasta los granaderos parecen no saber qué hay que hacer.

La oposición dijo que la funcionaria no debería estar priorizando su clítoris en estos días, cuando todos los deseos oficiales deberían estar dedicados a desear que la inflación y el dólar se aplaquen. El vibrador, eso sí, parece ser eficaz. Es un artefacto que, para al dólar de estos días, pasó a ser una herramienta de lujo. Pero esa condición valoriza aún más su presencia en la mesa de luz de doña vocera que, entre tanto parloteo oficial, comprobará que no hay mejor ministro que este vibrante silencio.

La Cerruti levantó polvareda por ir tras un consolador en una semana plagada de desconsuelos

Si la cabeza y las encuestas no ayudan, que al menos el clítoris festeje