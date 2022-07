Habló la dueña de "Barullo", el zorro desaparecido en Barrio Monasterio: "No es agresivo"

Ante la desesperada búsqueda de "Barullo", el zorro que desapareció de una casa de La Plata, en Barrio Monasterio, EL DIA habló con María Graciela, su dueña, que pidió tener prontas novedades y solicitó que si lo ven, "traten bien" al animal, que según la mujer, "es inofensivo".

"Estoy bastante triste. Yo lo tengo desde que era bebé y realmente verla asustada y perseguida me pone mal. No se como poderla agarrar. No está prohibido tener zorros", aclaró.

A su vez, antes de tenerlo en su casa, manifestó: "Yo consulté con veterinarios de animales silvestres. Me dijeron que la dejara, que el animalito deseaba el lugar. Siguió creciendo y convivió perfectamente con los perritos y con la gata, como una mascota mas".

Por último, ante la desesperada búsqueda del zorro, aclaró: "Para mi, alguien la agarró y la sacó. Porque no se iba de acá. Yo creo que lo hicieron con el fin de hacer una maldad. El resto de los vecinos, no tenían ningún problema. Es un animal inofensivo, no es agresivo".