“Canta conmigo ahora”: Tinelli cambia para seguir siendo relevante

Marcelo Tinelli vuelve a la televisión. Como cada año, se hizo esperar, aunque esta espera no tiene tan en vilo a El Trece como las anteriores: derrotado en la batalla por el rating contra Telefé, el canal del solcito solía esperar a Marce cada año para repuntar, calentar la pantalla y vender avisos; pero el año pasado demostró que Tinelli ya no es tan convocante. Por eso, Marce cambia. Otra vez.

El año pasado, Tinelli hizo debutar “La Academia”, una especie de “Bailando” remozado, pero le fue peor, siguiendo con la tendencia en baja de las últimas temporadas. Este año, entonces, cambia completamente el formato: adiós baile, hola canto. Desde esta noche, a las 22.30, llega “Canta conmigo ahora”.

Al canto le ha ido bien en la pantalla de la tevé argentina, principalmente gracias a “La Voz”, aunque hasta ahora la norma es que a los realities del canal de las pelotas les va bien mientras que los del solcito se desinflan. Tinelli apuesta a revertir la tendencia, adaptando desde esta noche, de lunes a jueves, el exitoso formato “All Together Now” para la TV argentina, en el que los participantes deberán convencer con sus performances a un amplio jurado de 100 figuras nacionales e internacionales.

De estos 100 jurados, sin embargo, solo 15 serán figuras reconocidas: el resto tiene que ver con el mundo musical. Entre los jueces y juezas que conformarán el panel que decidirá quiénes avanzan al podio de ganadores se encuentran nombres propios de la talla de Cristian Castro, José Luis “El Puma” Rodríguez, Coti Sorokin, Manuel Wirtz, El Bahiano, Gladys “La Bomba” Tucumana, Locho Loccisano, Los Caligaris, El Tirri, Magui Olave y Cande Tinelli.

Este centenar de jueces, desde sus asientos, evaluarán el abanico de géneros de las distintas presentaciones de los participantes, que tendrán la tarea de conseguir que los integrantes del jurado se pongan de pie, presionen un botón y canten junto a ellos para obtener la posibilidad de avanzar en el camino hacia el primer puesto.

Producido por LaFlia -creada por Tinelli en 2018 como sucesora de Ideas del Sur-, el ciclo contará con un casting multitudinario y de claro corte federal, luego de que en mayo pasado comenzaran las audiciones en diferentes provincias a lo largo y ancho de la Argentina.

La primera de ellas fue Santiago del Estero, desde donde Matías Amaya, productor de LaFlia, comentó a mediados de mayo que la búsqueda se centraba en “buenos cantantes”, ya sea de forma “individual, dúo, trío o cuarteto”, pero no en grupos de más miembros.

“Su objetivo será emocionar a los jurados, ponerles la piel de gallina, contagiarlos con su canto para lograr que los cien lo voten o la mayor cantidad de votos posibles”, agregó.

Además, explicó que “los participantes que más votos saquen ocuparán un podio de tres puestos; el que quede en el puesto número 1 pasa directamente a la segunda etapa y los que quedan en los puesto 2 y 3 vuelven a competir y el que más votos obtenga de parte de ‘Los 100’ también pasa a la siguiente etapa”.

En tanto, “Canta conmigo ahora”, que tendrá a la influencer Emily Lucius en el rol de Host Digital para mostrar todos los contenidos exclusivos del certamen en redes sociales, intentará convertirse en un atractivo dentro de la grilla televisiva con una puesta de cámara de 360° y tecnología de avanzada para llevar a la pantalla un show de alto impacto visual.

EL ROL DE MARCE

Está claro, entonces, que Tinelli tendrá un rol menos protagónico que en “ShowMatch”, donde era un maestro de ceremonias charlatán, capaz de estirar durante largos minutos cualquier conversación que diera rating. Aquí, en cambio, oficiará de presentador, corriéndose del centro de la escena.

“Esa era una de las grandes preguntas que me hacía cuando elegí el formato”, comentó al respecto. “Yo soy un fanático de los big show. Vi este formato, me gustó, pero no lo pensé exclusivamente para mí ni para un conductor: lo vi para la productora. En los de Inglaterra, Brasil y Colombia, es verdad que los conductores no tienen mucha participación. Pero en un momento me enganchó para mí. ‘Hacelo vos’, me dice el canal. Y yo me sentía un elefante en un bazar: ‘¿Adónde entro acá, dónde me pongo? Me voy a tener que buscar otro rol’. Y después me di cuenta, al menos por cómo lo hago yo, de que es un formato muy de conductor, aunque no apareceré tanto”.

De todos modos, avisó que “en otros países el formato tapa el conductor, y acá, tengo que argentinizarlo y tinellizarlo. En un programa que grabamos, me trepé entre los jurados. ‘¡¿Qué hace?! ¡Está loco este muchacho!’, decían los productores del formato. Y después, les encantó. Yo quiero darle mi impronta”.

Es, en definitiva, un Tinelli que busca cambios para seguir siendo relevante en una pantalla (la de la tevé de aire) que también da la misma batalla. Un Tinelli, además, en plena transición: se separó recientemente de Guillermina Valdés (lo vieron a puro “manosanta” con Flor Peña) y también se alejó de la presidencia de San Lorenzo de Almagro, luego de una crisis deportiva que le generó a Tinelli un estrés y un desgaste pronunciados.

“Me llevó mucho desgaste ser presidente de San Lorenzo; ser vicepresidente es otra cosa. Me tomé la licencia porque un día estando acá, grabando la apertura del 2021 con Adrián Suar y Pablo Codevilla, me empezaron a llegar un montón de mensajes de la gente. Me mandaban audios por WhastApp, directo. San Lorenzo había perdido con Huachipato por la Copa Sudamericana. Y me puteaban... Sufrí amenazas”, reveló.

Ese Tinelli en crisis, en transición, tiene desde esta noche una misión con “Canta conmigo ahora”: “Ojalá hagamos dos dígitos de rating, ya que es el objetivo que tenemos, y podamos estar bien haciendo el programa. Yo creo que la gente va a estar, que la gente acompaña y le gusta este tipo de formatos. Sabiendo que enfrente hay un canal que es muy fuerte, nosotros somos conscientes de que tenemos un producto para competir y muy bueno”.