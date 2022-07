Alarma y preocupación por un zorro

Apareció un zorro en el pasillo de un complejo de departamentos del Barrio Monasterio y tras unas horas de incertidumbre, se conoció una explicación de esa particular escena: “Barullo”, se escapó de una casa de la zona y María Graciela, la dueña, estaba desesperada por novedades. Solicitó a quien lo vea que lo “trate bien” porque según la mujer, “es inofensivo”, dijo.

“Estoy bastante triste. Yo lo tengo desde que era bebé y realmente verla asustada y perseguida me pone mal. No se como poderla agarrar. No está prohibido tener zorros”, aclaró.

La vecina comentó que la madre del animal murió por un accidente vial y que desde ese momento ella se hizo cargo de “Barullo”.

La noticia se viralizó ayer y María Graciela aclaró que ella nunca buscó quedarse con el animal. Contó que llamó a distintos teléfonos vinculados con los animales silvestres y también a reparticiones de la Comuna, pero no encontró solución.

Su primera intención fue devolver al animal a un entorno acorde a sus necesidades.

A su vez, antes de tenerlo en su casa, dijo que consultó con veterinarios de animales silvestres. “Me dijeron que la dejara, que el animalito deseaba el lugar. Siguió creciendo y convivió perfectamente con los perritos y con la gata, como una mascota mas”.

De todas maneras evaluó que ahora en el campo correría peligro la vida del animal porque ya se acostumbró a ser alimentado por los humanos.

Con relación al alimento que consume el zorro dijo que está conformado por insectos que saca del jardín, pollo crudo y cocido, carne y suplemento de calcio.

Por último, ante la desesperada búsqueda del zorro, aclaró: “para mí, alguien lo agarró. Porque no se iba de acá. Yo creo que lo hicieron con el fin de hacer una maldad. El resto de los vecinos, no tenían ningún problema. Es un animal inofensivo, no es agresivo”.

El animal desapareció el martes último y apareció por las calles de un barrio platense. La inusual presencia causó temor y fue tal la incertidumbre que algunos vecinos optaron por ahuyentarlo a baldazos ya que se mantuvo un buen rato en la entrada de un complejo habitacional.

Todo sucedió el domingo pasado por la noche en los monoblocks ubicados en 82 entre 11 y 12, del barrio Monasterio. El relato de los testigos indicó que el animal se encontraba “muy asustado”, pero no se movía de las escaleras de acceso a los departamentos.

Uno de los vecinos llegó a filmar la escena, aunque con temor a ser atacado. En pocos minutos el grupo de WhatsApp de los frentistas se llenó de mensajes y fue por eso que en el lugar se reunieron varias personas que, arrojándole agua que habían juntado en baldes, lograron que el zorro deje el lugar.

“No sabemos a dónde se fue y tenemos miedo de qué vuelva y pueda atacar a algún chico”, le dijeron a este diario.

Su aspecto no difiere mucho de los demás zorros. Su frente es ancha, el hocico es pronunciado y angosto, y las orejas son triangulares y largas.

La cola es de color grisáceo, bastante larga y posee abundante pilosidad. Este tipo de zorro es de contextura física poco robusta.

El género habita en todos los ambientes abiertos tales como: monte abierto, bosque abierto, estepa, pastizal y arbustal. Se refugia principalmente en cuevas y huecos que pueden pertenecer a mulitas, peludos y otros bichos. El zorro gris se muestra bastante adaptado a la presencia humana.