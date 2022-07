“Queremos entrar en una copa y si podemos pelear...”

Gimnasia volvió al triunfo y ante su gente. Lo necesitaba después de tres partidos donde nole había ido bien. El Lobo ganó y sigue vivo en el torneo y su gente feliz. Germán Guiffrey también lo está, por que jugó su tercer partido seguido de titular (Colón, River y Lanús) después de haber dejado atrás una lesión y rumores de una posible salida del Club.

El defensor nacido en Concordia, Entre Ríos, se mostró conforme con lo sucedido ante el Granate, aunque sufrieron más de lo debido teniendo un hombre más que su rival desde el cierre de la primera etapa. “Se dio así, por ahí ellos con uno menos se plantearon en el segundo tiempo salir a buscar el todo o nada. Nosotros pretendíamos ir a buscar el segundo gol, lo tuvimos al inicio del complemento cuando tuvimos varias oportunidades, pero no se dio. Creo que ellos anímicamente levantaron un poco con alguna que otra jugada que les quedó, pero lo importante es que se pudo mantener el cero y se logró la victoria que es lo que necesitábamos”, comienza diciendo Guiffrey en diálogo con este diario. “Era muy importante ganar porque en el comienzo del torneo se habían hecho cosas muy buenas, se habían logrado muchos puntos. Después tuvimos esta rachita en que no lo pudimos lograr así que para seguir metiéndonos cerca de la punta y no dejar en vano lo que se había hecho en el comienzo del torneo era muy importante esta victoria”, dice, y enseguida agrega, “era un partido clave con Lanús porque el jueves habíamos tenido un partido muy cansador. Llegamos muy con lo justo. Hablábamos con el Yácare (Morales) al final del partido de que no teníamos más, que lo habíamos dado todo por lo mucho que se corrió en River. Era un partido clave para sumar ritmo, ahora tenemos una semanita para descansar y llegar bien al partido que viene”.

A la hora de analizar su tarea y contar cómo se siente, contó, “me siento muy bien. Obviamente que después de un par de meses afuera es complicado... de a poco voy a ir ganando ritmo. Uno cada vez se va sintiendo mejor con la confianza y con el ritmo de partidos. Me tocó entrar ahora en una semana que fue muy cansadora con un partido el jueves que en el Monumental no es nada tranquilo. Por eso ante Lanús se sintió mucho el cansancio en el equipo, también que ellos hubieran tenido un día más de descanso que en una agenda apretada es una ventaja bastante importante”.

“La falta de continuidad en el fútbol profesional se siente muchísimo y más si te toca una semana agitada como la que tuvimos”.

Sobre cuál considera que fue su mejor partido de los tres que lleva de titular, dijo que: “No me lo puse a pensar, pero trato de aportar al equipo y de ganar cada vez más confianza, ir sumando. Se pudo lograr la victoria y mantener nuestro arco en cero. La solidez defensiva es lo que más me importaba”.

Precisamente, cuando se le consultó sobre cómo se siente con su compañero de zaga, Leo Morales, no dudó en responder, “por un lado tenemos una muy buena relación extrafutbolística. Con el Yacaré nos sentimos muy bien, confiamos mucho el uno con el otro. Tenemos características similares en cuanto a la rapidez en los cruces y eso te hace ganar confianza adentro de la cancha. Pero detrás nuestro también hay jugadores que entraron y lo han hecho muy bien, así que cualquiera que entre está a la altura”.

Volviendo al equipo, Germán contó cuáles son los objetivos que persiguen como grupo. “Ya lo hemos hablado con el plantel. Vamos paso a paso, partido a partido, pero los objetivos hoy en día son entrar a una copa internacional, y si podemos pelear el campeonato vamos a ir hasta el final”, sentenció.

Todos estos objetivos parecen estar intactos para Gimnasia, a pesar de lo que va sucediendo en el camino durante el campeonato. “Nos faltan jugadores muy importantes como Tarra (Cristian Tarragona), como Carbo (Johan Carbonero), jugadores fundamentales en nuestro equipo, pero tenemos compañeros que los pueden reemplazar tranquilamente como los que hoy están jugando. Así que hay que encontrarle la solución y trabajar para crear más situaciones y poder convertir”, terminó diciendo Guiffrey.

Guiffrey entró por Piris en el segundo tiempo ante los tucumanos y ya no volvió a salir