Todos con Segundo, el nene platense que necesita una silla postural que no consigue

Un nene platense necesita ayuda para tener una mejor condición de vida, ya que le falta una silla postural de manera urgente. La misma cuesta bastante dinero, pero hasta el momento no han podido conseguirla ya que es importada.

Actualmente, el menor de 3 años usa una silla prestada, que no cumple con las condiciones óptimas para que pueda llevar una mejor calidad de vida. Ante esto, se necesita una puntual que cuesta más de 230 mil pesos, junto con una reposera de baño pediátrica que está 132 mil pesos.

A través de un escrito en redes sociales, su familia contó la situación: "La ortopedia de La Catedral de la Ciudad de La Plata nos dio a elegir entre dos sillas: una importada de Estados Unidos, que desde el momento de la presentación de los trámites (febrero) tardaría unos 7 y 8 meses; o una silla importada de China, que ingresaría como mucho en 2 meses desde febrero".

Sin embargo, el tiempo no fue el esperado agregaron: "Optamos por la de China, ya que sería la más rápida en llegar y hace 6 meses que no hay respuesta. Necesito que me ayuden a que llegue un poquito más lejos y que deje de ser todo tan burocrático".

"A mi hijo la silla que le prestaron le queda chica"

Luciana, su mamá, le contó los detalles a El Día de la silla postural que necesita Segundo: "Yo busqué a la que él necesita y a la que se adapta a sus necesidades. La silla tiene que tener sostén encefálico, pechera, separador de las piernas y sostén en los pies. Lo otro es el adaptador del baño para que se pueda bañar. Esas son las dos cosas que él necesita, porque de toda la ortopedia que tiene pedida no tiene nada".