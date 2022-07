Facundo Bruera, el goleador platense que es figura en el fútbol paraguayo

Facundo Bruera está viviendo un momento extraordinario en su carrera como futbolista, ya que es la gran figura del fútbol paraguayo. Actualmente en Nacional, el platense es el goleador del año con 14 tantos en 22 partidos, una marca extraordinaria en la primera división de dicho país e inclusive, en Sudamérica.

A la espera de que su equipo enfrente a Sol de Mayo por la cuarta fecha del Clausura, el delantero habló con El Día y dio detalles del gran momento que está viviendo en su carrera: "Me pone muy contento porque el trabajo dio sus frutos y obviamente, como siempre digo, que si me toca hacer goles es gracias a mis compañeros que recuperan la pelota, que generan juego y que nos llega bien a los de arriba. Por suerte me pude adaptar bastante rápido y la gente que me recibió acá, tanto dirigentes como mis compañeros, me ayudaron mucho".

En comparación con su estadía en el ascenso argentino, donde fue clave en Brown de Adrogué durante el 2021, el futbolista de 23 años se refirió al nivel que tiene el fútbol paraguayo: "Con respecto a la Primera Nacional donde jugué, es un poco más dinámico y los futbolistas son muy fuertes en el juego aéreo. Hay muy buenos jugadores y con mucho futuro".

También habló del objetivo que tienen con Nacional para este semestre y de cómo fue su adaptación al país vecino: "Sabemos que nuestro objetivo es entrar a una copa internacional, pero hay que ir partido a partido porque es un torneo muy peleado. Varios equipos se han reforzado muy bien y hay muy buenos planteles, pero vamos a dar pelea. Yo llegué en enero y hacía muchísimo calor, que es una característica de acá. Me costó un poco al principio pero me adapté bien y después es un país parecido a Argentina. Trato de aprender algunas palabras del guaraní, que lo hablan mucho y después toman tereré. La verdad que me gustó".

Con respecto a su futuro, destacó donde le gustaría jugar y además detalló sus principales características: "Me gustaría terminar bien el año con Nacional si Dios quiere y después, esperar. Me gustaría pegar el salto a Europa, pero hoy estoy con la cabeza acá en el club. Soy un delantero que las pelea todas, que se esfuerza mucho y que tiene buen juego aéreo. Trato de aprender mucho, de mirar fútbol para ver los movimientos de los delanteros. Hoy por hoy, en mi posición, me gusta mucho Haaland".

Por último, remarcó que le gustaría jugar en el fútbol argentino en algún momento y mostró expectativa por la Selección Argentina en Qatar: "Me encantaría jugar en algún momento en el fútbol argentino porque es muy competitivo y muy visto en todo el mundo. Incluso, acá en Paraguay se ve muchísimo. Después, a la Selección Argentina la veo muy bien y veo que el grupo está muy bien, que es lo importante. Puede ser el último Mundial de Leo (Messi) y ojalá que se nos pueda, porque nos tengo fe. Va a ser un Mundial muy peleado".