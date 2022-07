"Leonardo Messi": el error de una mujer que se cruzó al capitán argentino y se hizo viral

Lionel Messi está disfrutando de sus últimos días de vacaciones junto a Antonela y sus hijos antes de regresar a la actividad en París. Tras su paso por Rosario, La Pulga eligió disfrutar de las playas de Ibiza, en donde compartió algunas salidas con Luis Suárez, Cesc Fábregas y sus respectivas familias.

Fue en una de esas salidas en donde se produjo un curioso episodio que terminó recorriendo el mundo después de que una joven publicó un video en sus redes sociales del momento en el que se topó con el rosarino.

“Vine a ver a David Guetta a Ushuaia (Discoteca) en Ibiza y miren a quién me encontré… No me lo puedo creer”, relataba mientras filmaba en modo selfie. Acto seguido, dio vuelta la cámara y enfocó al sector VIP: “O sea... ¿Qué? ¿Sos vos Leonardo Messi? Te amo. Antonela, ¡qué diosa!”.