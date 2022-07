Batakis, al frente de Economía: el único cambio de Gabinete, por ahora

El gobierno nombró finalmente anoche a la funcionaria del ministerio del Interior Silvina Batakis como nueva ministra de Economía, confirmó la vocera gubernamental, en medio de una profunda crisis de los socios políticos para enfrentar la delicada situación económica.

“Batakis es una reconocida economista que cumplió esa función en la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015’’, tuiteó la portavoz Gabriela Cerruti. Fue hasta ayer funcionaria del camporista Wado de Pedro.

La designación llegó luego de un diálogo -vía telefónica- de último momento entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Lo que por ahora no tiene solución es el desequilibrado esquema de poder dentro del Frente de Todos. Todo tras una extensa jornada de marchas y contramarchas y reuniones cargadas de tensión en la Quinta de Olivos.

Después de una oleada de rumores, por ahora no habrá reformulación de Gabinete. Al cierre de esta edición, Sergio Massa, que estuvo casi toda la jornada reunido con el Presidente, no había sido oficializado como nuevo jefe de gabinete tal como se había especulado. Es que hasta el momento no se había reestructurado el equipo de gobierno tal como pretendía, con una fusión de ministerios, por caso.

Lo cierto es que cerca de las 22 la vocería oficial confirmó a Batakis como nueva titular del Palacio de Hacienda, una suerte de postulante de “consenso” luego del tenso diálogo entre el jefe de Estado y su vice, Cristina.

Exministra de Economía del entonces gobernador Daniel Scioli durante su segundo mandato en la Provincia, la economista llega con el empuje del actual ministro de Desarrollo Productivo -lo que explicaría la resistencia de Massa a sumarse al gabinete, uno de sus “enemigos internos” en el FdT- pero también del kirchnerismo.

Es que la funcionaria venía siendo secretaría de Provincias del ministerio del Interior, que maneja el camporismo, y con esa impronta negoció hace dos meses, sin éxito, una mediación con la administración de Horacio Rodríguez Larreta por la quita de la Coparticipación Federal a la Ciudad de Buenos Aires, que le ejecutó Nación, en 2020.

Temor por los mercados

A último momento se decidió anunciar a un nuevo timonel de Economía cuando arreciaban versiones sobre un posible feriado bancario y cambiario para hoy. El temor a un crack financiero y una disparada de las cotizaciones del dólar apuró la oficialización de la reemplazante de Martín Guzmán. De todas formas, nadie puede arriesgar cuál será la reacción del mercado durante la jornada.

El nuevo “papelón” que ofreció el Gobierno para decidir la sucesión de Guzmán expuso el estado de disgregación en el que se encuentra la coalición oficial.

Durante toda la jornada distintas fuentes oficiales insistieron en que en lugar de “rifar ministerios” debería haber un acuerdo político amplio para coordinar un rumbo común que evite futuras fricciones y, por otro lado, encarrile el andar errante de la economía.

Es que nadie consideró puertas adentro del FdT que la actividad sufra “un problema de crecimiento” como esbozó Alberto Fernández la última semana -en una suerte de defensa de la gestión Guzmán- sino que han sido distintas inconsistencias las que produjeron una inflación desbocada, una persistente pérdida del poder adquisitivo del salario y una preocupante caída en las reservas.

Sin un rumbo coordinado, difícilmente Batakis pueda tener éxito en su gestión ¿Tendrá apoyo del kirchnerismo para avanzar en la segmentación de tarifas? Guzmán no pudo. El esquema actual, con todo, no garantiza una drástica reducción del déficit fiscal vía una quita de subsidios.

La gran duda es si Batakis -egresada también de la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP- seguirá el sendero acordado entre Guzmán y el staff del Fondo, que es el que hasta ahora respalda el Presidente, o bien seguirá las recomendaciones de la Vicepresidenta y sus acólitos, que reclaman una mayor intervención del estado -el metafórico uso de la lapicera- en la economía a fin de poner límite a la especulación de los formadores de precios.

Desafíos

Además, tendrá otros retos perennes de la economía argentina, como una inflación indomable que se sitúa cercana al 30% en lo que va de año, la cual, según analistas, podría cerrar 2022 por encima del 70%, mientras que la pobreza afecta a más del 37% de la población.

La escasez del dólar y la restricción de importaciones provocó el martes que la divisa se cotizará a un nivel récord, en promedio de 239 pesos por unidad en el mercado informal. Para los economistas este hecho tendrá un impacto directo en la inflación.