Minuto a minuto, cómo reacciona el dólar ante la designación de Batakis

La intempestiva salida de Martín Guzmán y la sorpresiva designación de Silvina Batakis al frente del ministerio de Economía hizo que hoy la atención esté aún más concentrada en el comportamiento del mercado cambiario que días atrás.

Esta mañana alrededor de las 7hs., cuando llegaba a Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete negaba cualquier posibilidad de un feriado cambiario para evitar cualquier disparada en el precio de la divisa estadounidense. "No, no, que yo sepa hasta ahora no", respondió ante la consulta puntual.

"Nos manejamos por lo que es la cotización oficial del dólar, las otras variantes en realidad no tienen ningún tipo de asidero", agregó.

A las 10hs., con la apertura de las operaciones financieras, el dólar oficial se mantenía en torno a los mismos valores de cierre del viernes. En el Banco Nación hoy cotizaba a $124,25 para la compra y $130,25 para la venta, idéntico valor con el que cerró la semana pasada.

De esta manera, la variante "ahorro" o "turista se termina pagando a $214,90, aquel que esté habilitado a poder comprarlo y cuente con los recursos.

En los bancos privados el valor es en torno a los $217,80.

La expectativa es mucha, a tal punto que apenas se conoció ayer que Batakis era la elegida para reemplazar a Guzmán, el llamado "dólar cripto", utilizado en las operaciones virtuales a través de plataformas que trabajan con criptomonedas, trepó a $286 y hasta en algunos casos llegó a los $300.

Si bien es un mercado marginal, economistas señalan que la suba anticipa un lunes tenso.

La larga demora en las definiciones sobre el sucesor de Martín Guzmán ya había metido presión sobre el mercado cambiario virtual. Las mismas dudas existen sobre las cotizaciones de los bonos en dólares.

Antes del anuncio de quién sería ministra de Economía, en los mercados venían advirtiendo que la demora en la toma de decisiones es una muy mala señal.

Hay un factor que no será menor y es que el Gobierno cuenta con una ventaja temporal: hoy es feriado en Estados Unidos, por lo que lo que ocurra en el mercado local no va a tener la referencia externa.

Los bonos en dólares y el riesgo país no operarán, al igual que las acciones argentinas en Nueva York, por lo que la reacción del mercado podría demorarse.

Ya durante el fin de semana se vio un salto importante en las cotizaciones de los llamados "criptodólares", el precio de las stablecoins que pueden comprarse en pesos y que siguen la evolución del billete estadounidense. En la plataforma Lemon, se pagaban $300 para poder comprar un USDT. En tanto, en el exchange argentino Buenbit, el DAI cotizaba a $287 para la compra, mientras que en la plataforma internacional Binance, la cotización bajaba a $267.

El viernes, el dólar blue terminó la semana en baja, luego de haber saltado 13 pesos en las últimas cinco ruedas, y cerró a $238.

Los dólares financieros también habían descendido un escalón, tras haber trepado más de 20% en junio y habían finalizado el Contado Con Liquidación (CCL) a $252 y el Bolsa o MEP a $ 248.