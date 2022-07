VIDEO. Precios astronómicos y escasez de hierro: así golpea la suba del dólar a la construcción en La Plata

La escalada del precio del dólar tras los cambios en el Gobierno durante el fin de semana acorraló a la construcción en La Plata, según coincidieron desde los corralones y las cámaras del sector. A partir de los movimientos de la divisa norteamericana, se informó que empezaron a subir los precios de algunos productos y otros tanto comenzaron a faltar. No obstante, la situación más grave se da con el hierro, que por un lado no tiene un precio exacto y por otro los corralones no se animan a venderle a sus clientes porque tampoco saben cuándo y a qué costos se los van a ofrecer los proveedores para reponer el stock.

Desde un corralón de la Ciudad aseguraron que ayer, en medio de la suba de la moneda estadounidense, "nos dieron la orden de no abrir porque no teníamos precios y no nos aseguraban que nos repusieran la mercadería".

"Hay productos como hierro que no estamos despachando porque no tenemos certeza de que nos entreguen. Tenemos acopio pero a su vez tenemos mucho material comprometido", explicaron.

Según graficaron, desde el pasado fin de semana "los precios presentaron un aumento significativo. Una bolsa de cemento estaba $1.170 pesos y pasó a $1.350. El pack de ladrillos aumentó $2.000 de un saque. Pero el hierro no vendemos porque no tenemos precio".

Por su parte, el presidente de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO), Rodolfo Molinari, se mostró "muy preocupado por la escasez de material". "En esta situación hasta el trabajo cayó mucho. Hasta febrero veníamos trabajando más o menos bien. Pero nos estamos manejando como podemos", dijo.

"Las cosas vienen aumentando todos los meses. Un 5 por ciento mensual en la cementicia. Pero el mayor problema es con el hierro. Es dólar oficial pero el tema es que no nos entregan. Nosotros primero pagamos y luego retiramos, es una nueva modalidad que inclusive salió mucho en los comercios", sostuvo.

"Nosotros seguimos vendiendo pero hierro no, porque si nosotros vendemos no sabemos cuando nos van a entregar ni a qué precio", aclaró.

Respecto de los impactos en la construcción, analizó que "en cuanto a la obra está muy paralizada y esto la paraliza aún más. Hay muy poco trabajo. Si hubiese trabajo se notaría mucho más la falta de material".

"No sabemos qué va a pasar. Esto nunca había pasado esto de que no te entreguen. Tengo 30 años en el mercado. Qué pasa si vos vendes y después no sabés a qué precio lo vas a comprar", dijo respecto de las inquietudes del sector en el presente contexto cambiario.