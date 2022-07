Sin precios en materiales, la crisis impacta también en la construcción

La producción, el comercio, los servicios. Nadie se salva del cimbrazo y la incertidumbre que se generó desde el fin de semana con los cambios en la conducción del Ministerio de Economía. En la Región, la larga lista de sectores que miran con fuerte preocupación la crisis también incluye al de la construcción.

A partir de los movimientos de la divisa norteamericana, se informó que empezaron a subir los precios de algunos productos y a la vez cuesta más hacer stock en los corralones por falta de oferta.

Así las cosas, en el eslabón comercial de la cadena, el golpe también afecta al sector de la producción.

Según se indicó ayer desde Apymeco, la cámara que nuclea a las empresas constructoras de la Región, la provisión para las obras registra dificultades y con eso también se afecta el desarrollo de los proyectos.

atraso y suba de costos

“Si sos un cliente asiduo te entregan, pero no te cierran el precio”, avisó un dirigente de la entidad. Y aclaró que el cuadro “pega directo” sobre la sostenibilidad del negocio: “Te atrasa y te levanta los costos”, dijo el dirigente y advirtió que “si dura unos días, se lleva adelante, pero si esto perdura en el tiempo es difícil de cuantificar el daño”.

Según le contaron a este diario desde algunos corralones, la situación más grave se da con el hierro.

Por un lado, coincidían ayer en que no hay un precio de referencia. Por otro, los corralones no se animan a venderle a sus clientes porque tampoco saben cuándo y a qué costos se los van a ofrecer los proveedores cuando vayan a buscar mercadería para reponer el stock.

Desde un corralón de la Ciudad aseguraron que ayer, en medio de la suba de la moneda estadounidense, “nos dieron la orden de no abrir porque no teníamos precios y no nos aseguraban que nos repusieran la mercadería”, dijo un comerciante que pidió reserva de identidad.

“Hay productos como hierro que no estamos despachando porque no tenemos certeza de que nos entreguen. Tenemos acopio pero a su vez tenemos mucho material comprometido”, explicó.

cemento y ladrillos, arriba

Según se graficó desde ese comercio, desde el pasado fin de semana “los precios presentaron un aumento significativo”.

En ese sentido, se apuntó que la bolsa de cemento estaba 1.170 pesos y pasó a 1.350.

En tanto, el pallet de ladrillos aumentó entre el 10 y el 15%.

Por su parte, el presidente de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO), Rodolfo Molinari, se mostró “muy preocupado por la escasez de material”, dijo.

“En esta situación hasta el trabajo cayó mucho. Hasta febrero veníamos trabajando más o menos bien. Pero nos estamos manejando como podemos”, dijo.

el 5 por ciento mensual

“Las cosas vienen aumentando todos los meses. Un 5 por ciento mensual en la cementicia. Pero el mayor problema es con el hierro. Es dólar oficial pero el tema es que no nos entregan. Nosotros primero pagamos y luego retiramos, es una nueva modalidad que inclusive salió mucho en los comercios”, sostuvo.

“Nosotros seguimos vendiendo, pero hierro no, porque si nosotros vendemos no sabemos cuando nos van a entregar ni a qué precio”, aclaró.

Respecto de los impactos en la construcción, analizó que “en cuanto a la obra está muy paralizada y esto la paraliza aún más. Hay muy poco trabajo. Si hubiese trabajo se notaría mucho más la falta de material”.

“No sabemos qué va a pasar. Esto nunca había pasado esto de que no te entreguen. Tengo 30 años en el mercado. Qué pasa si vos vendes y después no sabés a qué precio lo vas a comprar”, dijo respecto de las inquietudes del sector en el presente contexto cambiario.