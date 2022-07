Revuelo en la Facultad de Derecho por una denuncia en el INADI contra el decano

La Facultad de Ciencias y Jurídicas y Sociales de la UNLP se vio envuelta en las últimas horas en un revuelo por una supuesta denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) con contra el decano Miguel Berri.

En la misma, se acusaba al abogado de maltrato, violencia de género y dichos discriminatorios. Entre las presuntas agresiones verbales proferidas por el decano hacia la denunciante, se destacan algunas del tipo, “a esta put..., no sé cómo hacer para echarla, es una negra villera, me tiene podrido, por qué no se irá a la casa a cuidar a los hijos.”

Consultado por EL DIA, el decano Miguel Berri manifestó que "en la denuncia dicen que yo la maltraté a quien me acusa en una reunión de cátedra. Esto ocurre en el marco

de que una profesora -la titular de la Cátedra- nos convoca y me comenta tenía un conflicto en la cátedra para resolver. En dicha reunión, esta persona me empieza a insultar, con todos de testigos

ahí. Yo me retiro y di el tema por terminado".

"Después me entero que hace una denuncia en el Área de Género de la Facultad, donde se la rechazaron", agrega Berri. A su vez, comentó que "también mencionan que existen otras denuncias, pero no es así, no hay ninguna otra".

"Lo que sí hubo anteriormente y que también se la rechazaron fue una cautelar en la Justicia Federal de La Plata en donde solicitaba una perimetral y custodia", dijo el Decano.

La delegada del INADI en La Plata, Karina Vitaller se refirió al tema y manifestó que “la discriminación no es un acto aislado, sino que tiene una raigambre histórica producto de un modelo social que, durante siglos, postuló una concepción de “normalidad” que ubicó a algunas personas con determinadas características (varón, blanco, de edad productiva, instruido, católico, heterosexual, sin discapacidad, entre otras) en una relación de poder subordinante sobre otras que no se correspondían con ese patrón heteronormativo. Toda discriminación constituye un hecho violento, además de una vulneración a los derechos humanos. Las formas graves y persistentes de discriminación en el trabajo contribuyen a agudizar la vulnerabilidad y la exclusión social de aquellos grupos que históricamente han padecido segregación".