Sebastián Battaglia tras su salida de Boca: "Puedo mirar a todos a la cara"

Tras la derrota por penales contra Corinthians por la Copa Libertadores, Sebastián Battaglia fue informado por el Consejo Directivo de Boca, que no iba a permanecer en el cargo y que ya no estará mas en el banco "xeneize". Esta noticia se dio cerca de las 21.30 horas, justo cuando River disputaba su partido frente a Vélez.

Tras marcharse de Casa Amarilla, complejo donde se entrena el plantel, el ex DT habló y dijo: "No hubo una razón del porqué. Simplemente se tomó una decisión y se respeta. Vinimos a despedirnos de los muchachos", manifestó ante los periodistas. "No pedí explicaciones. Me voy conforme con lo que fue esta etapa, por haber hecho cosas buenas", agregó.

Por otra parte, habló de su relación con los jugadores y se sinceró: "Ninguno me manifestó absolutamente nada. Los puedo mirar a todos a la cara y decirle lo que vivimos, sentimos, y agradecerle el esfuerzo que hicieron. La lealtad la tuve con todos y el día de mañana los cruzaré y podré saludarlos".

Por último, habló de su relación con Juan Román Riquelme, y le dejó un mensaje a los hinchas de Boca: "Román me ha dado esta oportunidad. Ha habido diferentes opiniones en todo este ciclo y yo he sido siempre muy leal y agarrado a mis valores y tengo mis pensamientos. La Copa Libertadores era el objetivo y se ha convertido en una obsesión". "Y a la gente, solo palabras de agradecimiento. El hincha de Boca siempre alienta en todos lados. De mi parte he querido lo mejor para el club. Me toca cerrar una nueva etapa", cerró.